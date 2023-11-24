"Поки останній не згине": Січеславська бригада показала кадри знищення ЗС РФ (відео)

Українські військові за допомогою безпілотника помітили російську піхоту, бліндаж та УАЗ. Після влучних ударів військові РФ загинули, а техніка вибухнула.

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Оператори дронів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили російських військових за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили в пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

Бійці зазначили, що російські окупанти намагаються "вгризтися" в українську землю, зокрема для цього будують бліндажі та маскують військову техніку, проте ворог не зможе сховатися від дронів Січеславських десантників.

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"Наші оператори БПЛА знищують окупантів разом з їхньою технікою! І так буде зажди, поки останній московит не згине з нашої землі! Будемо битися до нашої Перемоги!" — йдеться у повідомленні пресслужби бригади.

У ДШВ опублікували відео, в якому показали, як українські військові за допомогою дронів спочатку зафіксували ворожу піхоту в лісосмузі та скинули на неї снаряд. Після цього БПЛА завдав удару по бліндажу ЗС РФ, у результаті чого стався потужний вибух. Пізніше десантники помітили російський УАЗ та атакували його.

Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що рота ударних БпАК бригади спеціального призначення Національної гвардії України уразили чотири ворожі комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром". Зокрема, мова йде про три комплекси "Муром-М", та один "Муром-П".

18 листопада в пресслужбі бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" розповіли про ураження екскаватора ЗС РФ на Куп'янському напрямку. Українські військові атакували російську техніку за допомогою трофейного FPV-дрона.