Морпіхи знищили декілька вантажівок ЗС РФ на трасі Олешки — Нова Каховка (фото)

Вантажівки, які підбили морпіхи на трасі, мали забезпечити ворога боєкомплектом, пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Українські морпіхи знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки — Нова Каховка. Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Сергій Братчук під час ефіру "Еспресо".

Одним із завдань Сил оборони на лівобережжі Херсонської області, за словами речника, є порушення логістичних шляхів військ РФ.

Зокрема напередодні 501-й окремий батальйон морської піхоти знищив декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки — Нова Каховка.

Знищено ворожі вантажівки на шляху Олешки-Нова Каховка

Братчук наголосив, що порушення логістичних шляхів росіян — надзвичайно важка робота.

"Але ці вантажівки мали забезпечити противника і боєкомплектом, а тепер вони знищені повністю", — додав він.

ЗСУ також проводять рейдові, розвідувально-диверсійні дії та завдають втрат армії РФ. Він також розповів, що населений пункт Кринки фактично знищено, оскільки росіяни намагаються знищити плацдарми, які утримують українські морські піхотинці. Водночас там точаться важкі бої із максимальним застосуванням противником усього, що в нього є в наявності для вогневого ураження, зокрема, і авіаційного озброєння.

"Але наші позиції утримуються", — додав Братчук.

Тим часом триває ворожий обстріл енергетичних об’єктів півдня України.

18 листопада була пошкоджена нафтобаза на Одещині, внаслідок чого без світла залишилися 1550 споживачів.

Сили оборони Півдня повідомили, що в ніч проти 18 листопада росіяни атакували південні регіони БПЛА типу "Shahed-131/136".