Морпехи уничтожили несколько грузовиков ВС РФ на трассе Алешки — Новая Каховка (фото)

Грузовики, которые подбили морпехи на трассе, должны были обеспечить врага боекомплектом, пояснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Украинские морпехи уничтожили несколько грузовиков врага на трассе Алешки — Новая Каховка. Об этом сообщил представитель Оперативного командования "Юг" Сергей Братчук во время эфира "Эспрессо".

Одной из задач Сил обороны на левобережье Херсонской области, по словам спикера, является нарушение логистических путей войск РФ.

В частности, накануне 501-й отдельный батальон морской пехоты уничтожил несколько вражеских грузовиков на трассе Алешки — Новая Каховка.

Уничтожены вражеские грузовики на пути Олешки-Новая Каховка

Братчук отметил, что нарушение логистических путей россиян — чрезвычайно тяжелая работа.

"Но эти грузовики должны были обеспечить противника и боекомплектом, а теперь они уничтожены полностью", — добавил он.

ВСУ также проводят рейдовые, разведывательно-диверсионные действия и наносят потери армии РФ. Он также рассказал, что населенный пункт Крынки фактически уничтожен, поскольку россияне пытаются уничтожить плацдармы, которые удерживают украинские морские пехотинцы. В то же время там идут тяжелые бои с максимальным применением противником всего, что у него есть в наличии для огневого поражения, в том числе и авиационного вооружения.

"Но наши позиции удерживаются", — добавил Братчук.

Тем временем продолжается вражеский обстрел энергетических объектов юга Украины.

18 ноября была повреждена нефтебаза в Одесской области, в результате чего без света остались 1550 потребителей.

Силы обороны Юга сообщили, что в ночь на 18 ноября россияне атаковали южные регионы БПЛА типа "Shahed-131/136".