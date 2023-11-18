В Одесской области россияне попали в нефтебазу: без света — более 2000 семей (фото)

В областной прокуратуре сообщили, что в результате удара ранения получил 38-летний мужчина.

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Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. В результате российской атаки 18 ноября была повреждена нефтебаза. Без света осталось 1550 потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Ночью в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект — нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети", — отмечается в сообщении.

По информации Минэнерго, из-за удара российскими оккупантами без света осталось 1550 потребителей в Одесской области. Также из-за технологических нарушений без света более 1700 потребителей. Продолжаются работы по подключению.

Последствия обстрела Одесской области

Ранение получил 38-летний сотрудник: начато расследование

В Одесской областной прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кроме того отметили, что в результате попадания по объекту энергетической инфраструктуры в Одесском районе ранения получил 38-летний сотрудник предприятия.

"Возник пожар, повреждено админздание. Осмотр продолжается, на месте происшествия прокуроры с другими правоохранителями документируют очередное военное преступление РФ", — отметили в прокуратуре.

Последствия обстрела Одесской области

Без света осталось более 2000 семей

Как сообщила ДТЭК "Одесские электросети", больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.

Кроме того, после ночных обстрелов региона без света осталось более 2 000 семей.

"22 наши бригады — а это 22 единицы техники и 67 специалистов — уже работают над восстановлением электроснабжения", — уточнили в ДТЭК.

Ситуация в других областях

По данным Минэнерго, в Запорожской области из-за падения дрона была отключена воздушная линия электропередач. Обесточивания не было.

В Донецкой области в результате обстрелов были обесточены 12 населенных пунктов, без света остались почти 21 тысяча абонентов.

Ночная атака дронами Shahed: что известно

Напомним, Силы обороны Юга сообщили, что в ночь на 18 ноября российские оккупанты атаковали южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136". Силами противовоздушной обороны уничтожено 8: Николаевская область — 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.

В Воздушных силах сообщили, что в результате противовоздушного боя уничтожено 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Напомним, что БпЛА атаковали "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне в РФ второй раз за несколько дней. Предприятие специализируется на ракетном вооружении.

Ранее сообщалось, что хакеры РФ причастны к отключению света в Украине.