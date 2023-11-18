Есть попадание в объект энергетики: Силы обороны о ночной атаке дронов Shahed и работе ПВО

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины. Зафиксирован пуск 38 дронов-камкадзе с территории РФ.

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В ночь на 18 ноября российские оккупанты атаковали южные регионы Украины дронами Shahed. Украинским защитникам удалось сбить большинство из них. Об этом сообщают Силы обороны Юга.

"Враг атаковал ночью южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136". Силами противовоздушной обороны уничтожено 8: Николаевская область — 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. В результате этого повреждения получило административное здание, а на месте попадания вспыхнул пожар.

Известно об одном пострадавшем — это работник объекта энергетической инфраструктуры. Он госпитализирован.

В Воздушных силах сообщили, что с 20 часов 17-го по 04 часа 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск — РФ) ударными БпЛА типа "Shahed".

Зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников.

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя уничтожено 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, что БпЛА атаковали "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне в РФ второй раз за несколько дней. Предприятие специализируется на ракетном вооружении.

Ранее сообщалось, что хакеры РФ причастны к отключению света в Украине.