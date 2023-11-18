Пролетели почти 1000 км: силы ПВО сбили все дроны ВС РФ возле Киева этой ночью, — КГВА

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что это была вторая атака российских беспилотников на украинскую столицу за месяц. Дроны запустили с юга, но подлетали они к Киеву с севера, маневрируя, чтобы обмануть ПВО.

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Российские дроны пролетели почти 1000 километров с юга, чтобы добраться до Киева во время ночной атаки. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

В КГВА отметили, что это была вторая атака российских беспилотников на украинскую столицу за месяц. БПЛА были запущены с юга.

"Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. Для атаки на Киев беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне", — сказано в сообщении.

В администрации заявили, что силы ПВО Украины смогли сбить все воздушные цели на подступах к Киеву. Это около десятка вражеских дронов. По предварительной информации, в столице не зафиксировано разрушений, сообщений о жертвах не поступало.

Напомним, что Россия массово атаковала Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы предупредили об активности вражеских БПЛА еще вечером 17 ноября. Об отмене угрозы объявили только ночью 18 ноября. Вражеские дроны пролетели множество областей.

Как рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, РФ может начать более активно применять произведенные дроны. По его словам, в России продолжается строительство завода по производству аналогов иранских БПЛА Shahed, которые будут применять для атак на объекты энергетики Украины.