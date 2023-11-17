"Зима будет тяжелой": РФ накапливает ракеты и готовится к ударам по энергетике, — Зеленский

По мнению президента, отопительный сезон для украинцев будет непростым, но противовоздушная оборона страны "находится в лучшем положении", чем прошлой зимой.

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Российская Федерация готовится к обстрелам энергетических объектов Украины в зимний период. Но, вероятно, атаки не будут такими масштабными, как в прошлом году. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ, сообщило 17 ноября французское издание Lemonde.

Президент считает, что Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году. По его мнению, зимний период для украинцев будет непростым, так как ВС РФ не будут использовать меньше оружия.

"Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой… С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем в прошлую зиму", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации накапливают ракеты и готовятся к нанесению массовых ударов по энергетической системе Украины.

"Я думаю, что они накапливают (ракеты — ред.), но у них не намного больше ракет, чем раньше. Иначе бы уже начали бомбить", — отметил Зеленский.

Россия готовится атаковать энергетику Украины

17 ноября спикер Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк заявила, что РФ повышает градус перед возможными обстрелами энергетики. По ее словам, сейчас отслеживается активность на аэродромах стратегической авиации противника. Сейчас в Черном море группировка военных кораблей небольшая. Однако россияне вывели на дежурство фрегат Черноморского флота ВМФ РФ. Это восемь ракет "Калибр", которые готовы к применению.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Черноморский флот потерял семь кораблей и одну подводную лодку.

Кроме этого, 3 ноября у Зеленского рассказали об ответе на обстрелы РФ. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет отвечать на удары Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре.