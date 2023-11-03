"Будет страдать российская энергетика": у Зеленского рассказали об ответе на обстрелы РФ

Некоторые российские граждане смогут показать другим россиянам, что такое жить без отопления в XXI веке, рассказали в Офисе президента.

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Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет отвечать на удары Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу", опубликованном 3 ноября.

"Хочу подчеркнуть и об этом говорил президент: в этом сезоне Россия должна понять, что это будет игра с двусторонним движением. Не только энергетика Украины будет страдать, если нужно, то симметрично будет страдать и российская энергетика", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что это не означает, что украинская сторона это будет делать, однако в России уже есть "альтернативные" российские граждане, которые смогут показать россиянам, что такое жизнь без отопления в XXI веке.

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Кроме этого, он рассказал, что Украина имеет огромный опыт, энергетики понимают, что нужно делать, чтобы не было разрывов или блэкаутов. Михаил Подоляк отметил, что это не означает, что не может быть каких-то эксцессов.

"Это означает, что мы гораздо больше готовы к этому сезону, потому что понимаем, что будет делать Россия, и какие у нас есть ресурсы, чтобы защититься", — отметил он.

Подоляк добавил, что сейчас Украина иначе понимает, как обеспечить физическую защиту тех или иных объектов. Однако российские военные используют различное вооружение, в том числе и высокоточное, а потому советник ОП призвал украинцев спускаться в бомбоубежища во время воздушной тревоги.

Напомним, 3 ноября появилось интервью, в котором представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что Россия может снова атаковать украинские энергообъекты зимой. В частности, разведка знает, когда враг планирует начать свои удары.

2 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что враг будет пытаться атаковать объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность.