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На Одещині росіяни влучили в нафтобазу: без світла — понад 2000 родин (фото)

рятувальники, вогонь, обстріл
Фото: ДСНС | Наслідки обстрілу Одещини

В обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару поранення отримав 38-річний чоловік.

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Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Внаслідок російської атаки 18 листопада була пошкоджена нафтобаза. Без світла залишилося 1550 споживачів. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Вночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт — нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджені електромережі", — зазначають у повідомленні.

За інформацією Міненерго, через удар російськими окупантами без світла залишилося 1550 споживачів в Одеській області. Також через технологічні порушення без світла понад 1700 споживачів. Тривають роботи з підключення.

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Наслідки обстрілу Одещини

Поранення отримав 38-річний співробітник: розпочато розслідування

В Одеській обласній прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окрім того зазначили, що внаслідок влучання по об’єкту енергетичної інфраструктури в Одеському районі поранення отримав 38-річний співробітник підприємства.

"Виникла пожежа, пошкоджено адмінбудівлю. Огляд триває, на місці події прокурори з іншими правоохоронцями документують черговий воєнний злочин РФ", — наголосили в прокуратурі.

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Наслідки обстрілу Одещини

Без світла залишилося понад 2000 родин

Як повідомила ДТЕК "Одеські електромережі", найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

Крім того, після нічних обстрілів регіону без світла залишилося понад 2 000 родин.

"22 наші бригади — а це 22 одиниці техніки та 67 фахівців — вже працюють над відновленням електропостачання", — уточнили в ДТЕК.

Ситуація в інших областях

За даними Міненерго, у Запорізькій області через падіння дрона було відключено повітряну лінію електропередач. Знеструмлення не було.

У Донецькій області внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів.

Нічка атака дронами Shahed: що відомо

Нагадаємо, Сили оборони Півдня повідомили, що в ніч проти 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136". Силами протиповітряної оборони знищено 8: Миколаївська область — 6, по 1 на Херсонщині та Одещині.

У Повітряних силах повідомили, що в результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, що БпЛА атакували "Конструкторське бюро машинобудування" в Коломні в РФ вдруге за кілька днів. Підприємство спеціалізується на ракетному озброєнні.

Раніше повідомлялося, що хакери РФ причетні до відключення світла в Україні.