Окопи вже не риють: під Куп'янськом трофейним FPV знищили головного "копача" росіян (відео)

Бійці використали захоплений у ворога дрон і на тривалий час "уповільнили" ним будівництво фортифікаційних споруд.

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На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Зазначається, що російські вояки пригнали екскаватор і заходилися рити окопи, щоб облаштувати собі нові позиції. Роботу ворожої техніки помітила українська аеророзвідка і вирішила їх пригальмувати. Для цього гвардійці використали "цинічний спосіб" — трофейний FPV-дрон, який раніше віджали в окупантів.

"Влучним ударом будівництво ворожих фортифікаційних споруд уповільнили на тривалий час", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після влучання активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились і перейшли в режим простою.

Нагадаємо, що мінометники НГУ на Донеччині "пригальмували" росіян, які пробиралися до їхніх позицій. У результаті успішної роботи криворізьких нацгвардійців було знищено міномет, два БК противника й особовий склад ворога.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили "відволікальну" колону ЗС РФ на Херсонщині. Окупанти назвали кількість загиблих солдатів.