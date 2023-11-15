Мінометники НГУ на Донеччині "пригальмували" росіян, які пробиралися до їхніх позицій (відео)

У результаті успішної роботи криворізьких нацгвардійців було знищено міномет, два БК противника й особовий склад ворога.

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На Донеччині бійці Нацгвардії України знищили групу окупантів, яка непомітно намагалася зайти на їхні позиції. Про це повідомляє пресслужба криворізької військової частини 3011 НГУ.

На одній із ділянок фронту українська аеророзвідка виявила росіян, які пробиралися на позиції українських захисників. Розвідники передали координати мінометникам 21 окремої бригади НГУ, і ті влучно відпрацювали по ворогу.

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"Мінус міномет, два БК противника й особовий склад ворога", — йдеться в повідомленні військової частини.

На опублікованих кадрах видно, як нацгвардійці відпрацьовують по позиціях окупантів у районі одного з населених пунктів.

Нагадаємо, що в НГУ заявили, що кількість російських окупантів на Бахмутському напрямку залишається незмінною. Противник не посилює угруповання, але й не зменшує його.

Раніше повідомлялося, що в Нацгвардії розповіли про обстановку в Авдіївці. За словами полковника Миколи Уршаловича, росіяни зазнають величезних втрат в особовому складі й техніці на всіх напрямках.