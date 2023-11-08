"Відстрілявся і забрався": бійці ЗСУ розказали про самохідні міномети Scorpion

Українські захисники особливо відзначають швидкість роботи Scorpion й те, що екіпаж складається всього з двох бійців. За першу хвилину машина може зробити 12 пострілів.

Related video

Українська армія отримала мобільні міномети Scorpion, які також відомі під назвою Alacran. Такі машини показали високу мобільність та точність. Про це йдеться в репортажі Арміяinform.

Scorpion має дуже високу мобільність. Для розгортання міномета треба усього приблизно 30 секунд, за наступні 15 секунд екіпаж з двох бійців може зробити перший постріл мінометом калібру 81-мм чи 120-мм, що залежить від встановленої труби міномета. За першу хвилину Scorpion може зробити 12 пострілів. Потім швидкість пострілів знижується до 4 на хвилину. Для згортання машини потрібно 21 секунду. Максимальна дальність стрільби складає до 8000 метрів.

Важливо

Зробили контрольний удар: українські бійці знищили радянський міномет "Васильок" (відео)

Базуватись мобільна мінометна система може на будь-якій колісній або гусеничній машині.

"Наш підрозділ уже застосовував цю техніку, а саме — іспанській самохідний 120-мм міномет Alacran. Техніка показала себе дуже добре, вона точніша, ніж стаціонарний міномет аналогічного калібру будь-якого походження", — каже один з українських операторів Alacran.

Міномети Alacran в іспанській армії

Мінометники також додають, що опанувати міномет було не складно, треба базове розуміння компʼютерів й знати деякі тонкощі в застосуванні в боях. Проте особливо військові відзначили швидкість роботи самохідного міномета. Військові мають на озброєнні версію зі 120-мм мінометом.

"Ось, наприклад, щоб поставити звичайний 120-мм міномет, потрібно витратити десь хвилин 5–7, буває і до 10. Поки донесеш, збереш, зорієнтуєш бусоль, міномет, це все час, а Alacran потрібно 15–20 секунд, і він вже готовий до відкриття вогню по ворогу. Так само і коли потрібно швидко залишити вогневу позицію — зі стаціонарним мінометом довго, поки збереш усі речі" — відзначає військовий.

Нагадаємо, 23 жовтня в спецпідрозділі KRAKEN показали самохідні міномети Scorpion.

25 вересня вперше стало відомо, що українські військові опановують самохідні мобільні міномети Scorpion.