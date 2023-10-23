Стало відомо, хто отримав самоходні міномети Scorpion (відео)

В середині вересня в мережі вперше зʼявилось відео, як українські військові опановують міномет на базі позашляховика. Тепер в спецпідрозділі ГУР показали Scorpion в дії.

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Сили оборони України отримали на озброєння самохідні міномети Scorpion на базі джипа Land Cruiser. Про це стало відомо з відео спецпідрозділу KRAKEN Головного управління розвідки Міноборони України.

Спецпризначенці показали ведення бойових дій на Купʼянському напрямку, де російські окупанти постійно йдуть в наступ. Застосування самохідних мінометів Scorpion показали в районі населеного пункту Іванівка. ГУРівці разом з іншими підрозділами відбили напад окупантів.

120-мм міномет встановлюється на базі позашляховика Land Cruiser. Наразі невідомо, скільки Україна отримала таких машин Scorpion. Україна мала схожу розробку з броньовиком "Барс", але її не пустили в серію, проте вона використовує таку саму систему розгортання міномета. Комплекс має цифрову систему керування вогнем, що дозволяє повторно прицілюватись в автоматичному режимі. Відхилення складає усього до 2 метрів на 1 кілометр.

Scorpion є дуже високомобільним, бо на розгортання потрібно лише за 30 секунд, а після пострілу на згортання потрібно менш як 20 секунд. В першу хвилину можна випустити до 12 мін, а потім скорострільність зменшується до 4 пострілів за хвилину. Максимальна заявлена дальність становить 7180 метрів.

Нагадаємо, 25 вересня вперше стало відомо, що українські військові опановують самохідні мобільні міномети Scorpion.

22 вересня польська армія отримала партію самохідних 120-мм мінометів RAK на базі БТР Rosomak.