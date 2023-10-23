Стало известно, кто получил самоходные минометы Scorpion (видео)

В середине сентября в сети впервые появилось видео, как украинские военные осваивают миномет на базе внедорожника. Теперь в спецподразделении ГУР показали Scorpion в действии.

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Силы обороны Украины получили на вооружение самоходные минометы Scorpion на базе джипа Land Cruiser. Об этом стало известно из видео спецподразделения KRAKEN Главного управления разведки Минобороны Украины.

Спецназовцы показали ведение боевых действий на Купянском направлении, где российские оккупанты постоянно идут в наступление. Применение самоходных минометов Scorpion показали в районе населенного пункта Ивановка. ГУРовцы вместе с другими подразделениями отбили нападение оккупантов.

120-мм миномет устанавливается на базе внедорожника Land Cruiser. Пока неизвестно, сколько Украина получила таких машин Scorpion. Украина имела похожую разработку с броневиком "Барс", но ее не пустили в серию, однако она использует такую же систему развертывания миномета. Комплекс имеет цифровую систему управления огнем, что позволяет повторно прицеливаться в автоматическом режиме. Отклонение составляет всего до 2 метров на 1 километр.

Scorpion является очень высокомобильным, потому что на развертывание нужно всего за 30 секунд, а после выстрела на сворачивание нужно менее 20 секунд. В первую минуту можно выпустить до 12 мин, а затем скорострельность уменьшается до 4 выстрелов в минуту. Максимальная заявленная дальность составляет 7180 метров.

Напомним, 25 сентября впервые стало известно, что украинские военные осваивают самоходные мобильные минометы Scorpion.

22 сентября польская армия получила партию самоходных 120-мм минометов RAK на базе БТР Rosomak.