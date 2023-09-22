Польская армия получила партию самоходных 120-мм минометов RAK

Для Войска Польского это уже 13 партия минометов. Такие же заказывала Украина для собственной армии.

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21-я стрелковая горно-пехотная бригада Польши получила партию 120-мм минометов Rak. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак в Х (ранее твиттер).

Войско Польское получило 13 партию самоходных минометов RAK 120-мм калибра. Как отмечает Блащак, они активно увеличивают потенциал польской армии и обороты не сбавляются.

"Мы не снижаем темпов передачи польского оружия нашим воинам. Сегодня мы доставили больше минометов RAK 21-й Подгальской стрелковой бригаде. Это уже тринадцатый транш самоходных минометов для Вооруженных сил Польши. Мы эффективно увеличиваем потенциал Войска Польского", — отмечает Блащак.

Миномет выполнен на базе бронетранспортера Rosomak. Министр обороны не объявил, какое количество машин получили военные. Однако обычно передается ротный комплект — 8 минометов и 4 машины управления огнем, передает "Милитарный". Также известно, что украинская армия заказала три ротных комплекта самоходных минометов RAK.

Характеристики RAK позволяют вести стрельбу на расстоянии до 12 километров, а боекомплект состоит из 46 мин. Самоходный миномет предназначен для ударов по живой силе врага, укреплениям и бронированным целям. Экипаж машины состоит из 4 бойцов. Сейчас в польской армии есть до 100 минометов RAK калибра 120-мм.

Напомним, 30 августа СМИ писали, что в Украине остановили работы над самоходным минометом "Смерека" из-за характера боевых действий.

15 сентября РФ впервые показала на фронте артиллерийско-минометную установку "Вена", которую разработали еще в 1997 году.