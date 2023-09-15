Армия РФ впервые показала на фронте артиллерийскую-минометную установку "Вена"

Машину представили на выставке вооружений еще в 1997 году, однако годами российская армия была не заинтересована в разработке. Поэтому серийно миномет не изготавливали.

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Пропагандисты телеканала "Россия 24" показали российскую артиллерийско-минометную установку"Вена" на базе БМП-3. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

2С31 "Вена" — это российская разработка 90-х годов, которая была представлена выставке вооружений IDEX-97. Затем ее неоднократно возили на другие выставки уже в 21 веке. Однако с тех пор серийного производства машины для российской армии не было. "Вена" оснащена 120-мм пушкой. В РФ утверждают, что она может сочетать в себе функции гаубицы и миномета. Пушка может вертикально подниматься до 80 градусов.

В сюжете пропагандистов утверждается, что установка находится в одном из районов временно оккупированной Донецкой области. Также известно, что в 2007 году "Вена" прошла государственные испытания в РФ. В то время машина имела высокий уровень автоматизации и современную оптику, но сейчас, как сообщают эксперты, она уже давно устарела.

В 2018 году Азербайджан заказал 18 САУ "Вена". Для российской армии серийно не изготавливалась, однако определенная часть машин находилась в испытательных центрах. В мае 2023 года в РФ заявили о намерениях модернизировать "Вену".

Напомним, 12 сентября СМИ писали, что в состав ВС РФ вернут САУ "Пат-С" калибра 152-мм.