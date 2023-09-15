Армія РФ вперше показала на фронті артилерійсько-мінометну установку "Вєна"

Машину представили на виставці озброєнь ще у 1997 році, проте роками російська армія була не зацікавлена в розробці. Тому серійно міномет не виготовляли.

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Пропагандисти телеканалу "Росія 24" показали російську артилерійсько-мінометну установку "Вєна" на базі БМП-3. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

2С31 "Вєна" — це російська розробка 90-х років, яка була представлена виставці озброєнь IDEX-97. Потім її неодноразово возили на інші виставки вже у 21 столітті. Проте з того часу серійного виробництва машини для російської армії не було. "Вєна" оснащена 120-мм гарматою. У РФ стверджують, що вона може поєднувати в собі функції гаубиці та міномета. Гармата може вертикально підійматись до 80 градусів.

У сюжеті пропагандистів стверджується, що установка знаходиться в одному з районів тимчасово окупованої Донецькій області. Проте відомо, що у 2007 році "Вєна" пройшла державні випробування у РФ. На той час машина мала високий рівень автоматизації та сучасну оптику, але зараз, як повідомляють експерти, вона вже давно застаріла.

У 2018 році Азербайджан замовив 18 САУ "Вєна". Для російської армії серійно не виготовлялась, проте певна частина машин знаходилась у випробувальних центрах. У травні 2023 року у РФ заявили про наміри модернізувати "Вєну".

Нагадаємо, 12 вересня ЗМІ писали, що до складу ЗС РФ повернуть САУ "Пат-С" калібру 152-мм.