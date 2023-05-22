У РФ вирішили модернізувати старі проєкти САУ "Пат-С" та "Вена" на базі БМП-3

"Пат-С" розробляли ще у 1980-х роках в Радянському союзі. Проте у серію машина так і не пішла. А "Вена" — це розробка вже незалежної РФ, яка має кращий аналог в армії РФ.

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Російське підприємство "Курганмашзавод", яке входить в держкорпорацію "Ростех" працює над модернізацією САУ "Пат-С" калібру 152 мм. Про це повідомляє "РИА Новости".

22 травня представники "Курганмашзаводу" заявили, що вони планують модернізувати самохідні артустановки на базі БМП-3. Для цього шасі бойової машини піхоти допрацюють.

"Ці машини оснащені 120-мм гарматою (досвідно-конструкторська робота "Вена") та 152-мм гарматою, вони здатні значно підвищити ефективність мотострілецьких підрозділів", — заявили представники заводу.

У Defense Express додають, що про "Пат-С" відомо небагато. Маса машини має бути 18,7 тонни, а дальність стрільби від 4 до 15,2 км. Боєкомплект або кількість членів екіпажу невідома. Разом з тим у відкритому доступі є інформація, що розробляли "Пат-С" у 1980-х роках. Проте на озброєння її не прийняли.

Фото: Reddit

Міномет "Вена" — це машина, яка матиме допрацьоване шасі БМП-3. Цей проєкт, як зазначають у виданні, почався по причинні бажання РФ створити самохідний міномет для Сухопутних військ. По суті це аналог "Нона-С" проте з комп'ютеризованою системою управління вогнем. У РФ стверджують, що система управління вогнем може зберігати дані одразу по 30 цілям.

САУ "Вена" Фото: "Вікіпедія"

Створювали "Вену" ще у 1996 році, але розробка одразу була ускладнена. У 2007 році артустановка вийшла на держвипробування, а ще через три роки "Вена" надійшла на озброєння армії РФ. Тоді ж було оголошено про початок серійного виробництва. Проте, радше за все армія РФ отримала лише 18 машин, а у 2012 році Міноборони РФ заявило, що вони не зацікавлені у розробці. І у 2016 році машини продали в Азербайджан.

Також невідомо, чому РФ вирішила відновити проєкт 2С31 "Вена", коли в них є сучасніший аналог "Хоста", який вже воював проти України.

Нагадаємо, 17 травня в Ізраїлі успішно завершили випробування автоматизованої 155-мм САУ, яка розробляється спільно з Rheinmetall.