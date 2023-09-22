Польська армія отримала партію самохідних 120-мм мінометів RAK

Для Війська Польського це вже 13 партія мінометів. Такі самі замовляла Україна для власної армії.

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21-а стрілецька гірськопіхотна бригада Польщі отримала партію 120-мм мінометів Rak. Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Х (раніше твіттер).

Військо Польське отримало 13 партію самохідних мінометів RAK 120-мм калібру. Як зазначає Блащак, вони активно збільшують потенціал польської армії й оберти не збавляються.

"Ми не знижуємо темпів передачі польської зброї нашим воякам. Сьогодні ми доставили більше мінометів RAK 21-й Підгальській стрілецькій бригаді. Це вже тринадцятий транш самохідних мінометів для Збройних сил Польщі. Ми ефективно збільшуємо потенціал Війська Польського", – наголошує Блащак.

Міномет виконано на базі бронетранспортера Rosomak. Міністр оборони не оголосив, яку кількість машин отримали військові. Проте зазвичай передається ротний комплект — 8 мінометів та 4 машини управління вогнем, передає "Мілітарний". Також відомо, що українська армія замовила три ротні комплекти самохідних мінометів RAK.

Характеристики RAK дозволяють вести стрільбу на відстані до 12 кілометрів, а боєкомплект складається з 46 мін. Самохідний міномет призначено для ударів по живій силі ворога, укріплень та броньованих цілей. Екіпаж машини складається з 4 бійців. Наразі в польській арміє є до 100 мінометів RAK калібру 120-мм.

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ писали, що в Україні зупинили роботи над самохідним мінометом "Смерека" через характер бойових дій.

15 вересня РФ вперше показала на фронті артилерійсько-мінометну установку "Вєна", яку розробили ще у 1997 році.