В Україні зупинили роботи над самохідним мінометом "Смерека": названа причина

За словами гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, війна набула позиційного характеру, тому така мобільна платформа не зовсім підходить до умов бойових дій.

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Підприємство "Українська бронетехніка" заморозило розробку самохідного 120-мм міномету "Смерека" на базі броньовика "Варта". Про це генеральний директор Владислав Бельбас заявив в ефірі програми Security Talks.

У 2020 році "Українська бронетехніка" представила мобільний 120-мм міномет "Смерека", який мав базуватись на броньовику "Варта". За словами Бельбаса, мобільний мінометний комплекс не встигли доробити та випробувати до початку повномасштабної війни, тому роботи по ньому заморожені. Комісія, яка займалась випробовуванням, припинила свою діяльність.

Ще одна причина, чому проєкт заморозили полягає у специфіці бойових дій. Зброярі в Європі та Україні очікували, що буде мобільна війна, а не така, яка є по факту. Тому мобільні самохідні міномети не підходять для позиційних бойових дій, які є в Україні після зупинки просування окупантів та контрнаступальних операцій українських захисників.

"Краще 20-30 мінометів звичайних, чим один мобільний на шасі", — резюмував Бельбас.

"Смерека" мав би мати:

систему автоматичного розгортання та складання;

автоматичне горизонтальне та вертикальне наведення;

можливість отримання даних від зовнішніх джерел;

наведення та регулювання за допомогою "джойстика";

місце для зберігання боєприпасів.

Попри фактичну заморозку проєкту, "Смереку" показували на міжнародній виставці озброєння в Абу-Дабі IDEX-2023.

Нагадаємо, 25 серпня "Українська бронетехніка" доставила перші 122-мм снаряди для української артилерії.

22 серпня виробник налагодив виробництво мінометних боєприпасів калібру 120-мм з двома країнами-членами НАТО.