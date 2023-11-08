"Отстрелялся и ушел": бойцы ВСУ рассказали о самоходных минометах Scorpion

Украинские защитники особо отмечают скорость работы Scorpion и то, что экипаж состоит всего из двух бойцов. За первую минуту машина может сделать 12 выстрелов.

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Украинская армия получила мобильные минометы Scorpion, которые также известны под названием Alacran. Такие машины показали высокую мобильность и точность. Об этом говорится в репортаже Арміяinform.

Scorpion имеет очень высокую мобильность. Для развертывания миномета нужно всего примерно 30 секунд, за следующие 15 секунд экипаж из двух бойцов может сделать первый выстрел минометом калибра 81-мм или 120-мм, что зависит от установленной трубы миномета. За первую минуту Scorpion может сделать 12 выстрелов. Затем скорость выстрелов снижается до 4 в минуту. Для сворачивания машины требуется 21 секунда. Максимальная дальность стрельбы составляет до 8000 метров.

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Базироваться мобильная минометная система может на любой колесной или гусеничной машине.

"Наше подразделение уже применяло эту технику, а именно — испанский самоходный 120-мм миномет Alacran. Техника показала себя очень хорошо, она точнее, чем стационарный миномет аналогичного калибра любого происхождения", — говорит один из украинских операторов Alacran.

Минометы Alacran в испанской армии

Минометчики также добавляют, что овладеть минометом было не сложно, нужно базовое понимание компьютеров и знать некоторые тонкости в применении в боях. Однако особенно военные отметили скорость работы самоходного миномета. У военных на вооружении версия со 120-мм минометом.

"Вот, например, чтобы поставить обычный 120-мм миномет, нужно потратить где-то минут 5-7, бывает и до 10. Пока донесешь, соберешь, сориентируешь буссоль, миномет, это все время, а Alacran нужно 15-20 секунд, и он уже готов к открытию огня по врагу. Так же и когда нужно быстро покинуть огневую позицию — со стационарным минометом долго, пока соберешь все вещи", — отмечает военный.

Напомним, 23 октября в спецподразделении KRAKEN показали самоходные минометы Scorpion.

25 сентября впервые стало известно, что украинские военные осваивают самоходные мобильные минометы Scorpion.