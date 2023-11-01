Зробили контрольний удар: українські бійці знищили радянський міномет "Васильок" (відео)

Знищити радянський міномет, який перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, вдалося за допомогою дронів-камікадзе.

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Українські бійці зі зведеної тактичної групи "Адам" разом з підрозділом аеророзвідки "Ангели" уразили радянський міномет "Васильок". Про це повідомили в пресслужбі групи "Адам" у Telegram.

Військові зазначили, що радянський міномет "Васильок", який перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації вдалося знищити за допомогою дронів-камікадзе.

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В опублікованому відео військові показали, як виявили російську військову техніку за допомогою безпілотного літального апарату. Після цього українські військові запустили дрон, який вдало уразив міномет "Васильок". Після вибуху в небо здійнявся вогонь, а потім густий сірий дим. Оператори дронів вирішили зробити контрольний удар та ще раз влучили в техніку окупантів, тим самим повністю її знищивши.

Радянський міномет "Васильок": що відомо

Дальність стрільби радянського автоматичного гранатомета "Васильок" складає до чотирьох кілометрів, тоді як його скорострільність — близько 100-120 пострілів на хвилину. Крім цього, час переведення з бойового положення в похідне та назад — півтори хвилини.

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що реактивна система залпового вогню HIMARS прямим влучанням знищила російський БПЛА ZALA. Крім цього, вдалося ліквідувати екіпаж та установку, яка використовувалася для наведення дронів "Ланцет".

Також 1 листопада повідомлялося, що на Авдіївському напрямку було знищено ТОС-1А "Солнцепек". Українські військові завдали удару по техніці ворога, яка рухалася дорогою, у результаті чого вогнеметна система спалахнула.