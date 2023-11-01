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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зробили контрольний удар: українські бійці знищили радянський міномет "Васильок" (відео)

Радянський міномет, Васильок, російське озброєння
Українці військові уразили міномет "Васильок"

Знищити радянський міномет, який перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, вдалося за допомогою дронів-камікадзе.

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Українські бійці зі зведеної тактичної групи "Адам" разом з підрозділом аеророзвідки "Ангели" уразили радянський міномет "Васильок". Про це повідомили в пресслужбі групи "Адам" у Telegram.

Військові зазначили, що радянський міномет "Васильок", який перебуває на озброєнні Збройних сил Російської Федерації вдалося знищити за допомогою дронів-камікадзе.

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В опублікованому відео військові показали, як виявили російську військову техніку за допомогою безпілотного літального апарату. Після цього українські військові запустили дрон, який вдало уразив міномет "Васильок". Після вибуху в небо здійнявся вогонь, а потім густий сірий дим. Оператори дронів вирішили зробити контрольний удар та ще раз влучили в техніку окупантів, тим самим повністю її знищивши.

Радянський міномет "Васильок": що відомо

Дальність стрільби радянського автоматичного гранатомета "Васильок" складає до чотирьох кілометрів, тоді як його скорострільність — близько 100-120 пострілів на хвилину. Крім цього, час переведення з бойового положення в похідне та назад — півтори хвилини.

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що реактивна система залпового вогню HIMARS прямим влучанням знищила російський БПЛА ZALA. Крім цього, вдалося ліквідувати екіпаж та установку, яка використовувалася для наведення дронів "Ланцет".

Також 1 листопада повідомлялося, що на Авдіївському напрямку було знищено ТОС-1А "Солнцепек". Українські військові завдали удару по техніці ворога, яка рухалася дорогою, у результаті чого вогнеметна система спалахнула.