"Основне завдання — терпіти обстріли": кількість росіян під Бахмутом не змінюється, — НГУ

За словами офіцера Володимира Назаренка, противник не посилює своє угруповання на Донбасі, але й не зменшує. Водночас на Бахмутському напрямку бої ведуться практично за кожну посадку.

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Кількість російських окупантів на Бахмутському напрямку залишається незмінною. Противник не посилює угруповання, але й не зменшує його. Про це заявив офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко в коментарі "Еспресо" 1 листопада.

За його словами, зараз потрібно чітко розуміти, що сучасна тактика ведення війни полягає в тому, що українська і ворожа артилерія, а також інші засоби ураження, здатні завдавати ефективних ударів.

"І чим ближче до лінії розмежування, тим більше насичення такими засобами ураження. Наприклад, на відстані 30-40 км працюють РСЗВ Himars, на більшій відстані працюють уже далекобійні засоби. Однак найголовніше значення має перша лінія розмежування. Тобто, чергова посадка, за яку ведуться бої", — заявив Володимир Назаренко.

Окремо було порушено тему боїв у Донецькій області. Бахмутський напрямок залишається одним із найактивніших, і бої там тривають за кожну посадку, адже села і забудови просто зруйновані.

Противник там залишає кількість своїх військ незмінною. Нові резерви не приїжджають, а колишні не виїжджають.

"До прикладу можна назвати Кліщіївку, де нічого не залишилося. Бої тривають у полях, посадках і окопах. Противник не збільшив чисельності військ на Бахмутському напрямку. Однак і не зменшив. Їхнє основне завдання на цьому напрямку — сидіти в окопах, терпіти обстріли і час від часу відстрілюватися. Можливо справді десь у тилах противник перекидає резерви. Однак на нашому напрямку і на інших, концентрація військ противника залишається незмінною", — підсумував Володимир Назаренко.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що українські військові просунулися біля Бахмута. Бійці Сил оборони пройшли вперед на північний схід від Курдюмівки, що за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Сили оборони продовжують наступ на півдні від міста і завдають втрат ворогу, розповіли в Інституті вивчення війни.