"Основная задача - терпеть обстрелы": количество россиян под Бахмутом не меняется, — НГУ

По словам офицера Владимира Назаренко, противник не усиливает свою группировку на Донбассе, но и не уменьшает. В то же время, на Бахмутском направлении бои ведутся практически за каждую посадку.

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Количество российских оккупантов на Бахмутском направлении остается неизменным. Противник не усиливает группировку, но и не уменьшает ее. Об этом заявил офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко в комментарии "Эспрессо" 1 ноября.

По его словам, сейчас нужно четко понимать, что современная тактика ведения войны заключается в том, что украинская и вражеская артиллерия, а также другие средства поражения, способны наносить эффективные удары.

"И чем ближе к линии разграничения, тем больше насыщение такими средствами поражения. Например, на расстоянии 30-40 км работают РСЗО Himars, на большем расстоянии работают уже дальнобойные средства. Однако самое главное значение имеет первая линия разграничения. То есть, очередная посадка, за которую ведутся бои", — заявил Владимир Назаренко.

Отдельно была затронута тема боев в Донецкой области. Бахмутское направление остается одним из самых активных и бои там ведутся за каждую посадку, ведь села и застройки попросту разрушены.

Противник там оставляет количество своих войск неизменным. Новые резервы не приезжают, а прежние не уезжают.

"К примеру можно назвать Клещиевку, где ничего не осталось. Бои продолжаются в полях, посадках и окопах. Противник не увеличил численности войск на Бахмутском направлении. Однако и не уменьшил. Их основная задача на этом направлении — сидеть в окопах, терпеть обстрелы и время от времени отстреливаться. Возможно действительно где-то в тылах противник перебрасывает резервы. Однако на нашем направлении и на других, концентрация войск противника остается неизменной", — подытожил Владимир Назаренко.

Напомним, 31 октября сообщалось, что украинские военные продвинулись возле Бахмута. Бойцы Сил обороны прошли вперед на северо-восток от Курдюмовки, что в 10 километрах к юго-западу от Бахмута. Силы обороны продолжают наступление на юге от города и наносят потери врагу, рассказали в Институте изучения войны.