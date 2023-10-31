"Подтвердили наступление": украинские военные продвинулись возле Бахмута (фото)

Украинские военные продвинулись на северо-восток от Курдюмовки, что в 10 километрах к юго-западу от Бахмута. Силы обороны продолжают наступление на юге от города и наносят потери врагу, рассказали в Институте изучения войны.

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Вооруженные силы Украины продолжили наступление и продвинулись вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 30 октября.

"30 октября украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 30 октября, Силы обороны продвинулись на северо-восток от Курдюмовки, что в 10 километрах к юго-западу от Бахмута. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и наносят потери оккупантам.

Зато российские военные утверждали, что украинские бойцы якобы безуспешно пытались продвинуться за железнодорожные пути между Клещиевкой и Андреевкой. Однако один из россиян заявил, что ВСУ удалось продвинуться за линию железной дороги к югу от Андреевки и закрепиться на новых позициях.

Аналитики отметили, что 30 октября Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наземные атаки возле Бахмута, однако не было ни одного заявления или подтверждения относительно их продвижения. В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Андреевки и Клещиевки. Тогда как по словам командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковника Александра Сирского, военные РФ "существенно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к "активным".

В Институте изучения войны не могут самостоятельно подтвердить существенное изменение состава российских военных возле Бахмута, однако российские военные утверждали, что к северо-западу от Бахмута в районе Берховки, Васюковки, Орехово-Васильевки продолжаются позиционные бои.

Бахмутское направление

Напомним, 30 октября бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как штурмовали посадку возле Бахмута Донецкой области. В частности, штурмовики отстреливали российские беспилотники, а оккупанты продолжали накрывать бойцов плотным огнем.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 30 октября рассказали, что оккупанты продолжают использовать штурмовые подразделения "Шторм-Z". В частности, в ISW считают, что ВС РФ готовятся к проведению "мясных штурмов" под Авдеевкой.