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"Подтвердили наступление": украинские военные продвинулись возле Бахмута (фото)

ВСУ, украинский военный, боец
Фото: ВСУ | Украинский военный

Украинские военные продвинулись на северо-восток от Курдюмовки, что в 10 километрах к юго-западу от Бахмута. Силы обороны продолжают наступление на юге от города и наносят потери врагу, рассказали в Институте изучения войны.

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Вооруженные силы Украины продолжили наступление и продвинулись вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 30 октября.

"30 октября украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и подтвердили наступление", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 30 октября, Силы обороны продвинулись на северо-восток от Курдюмовки, что в 10 километрах к юго-западу от Бахмута. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и наносят потери оккупантам.

Зато российские военные утверждали, что украинские бойцы якобы безуспешно пытались продвинуться за железнодорожные пути между Клещиевкой и Андреевкой. Однако один из россиян заявил, что ВСУ удалось продвинуться за линию железной дороги к югу от Андреевки и закрепиться на новых позициях.

Аналитики отметили, что 30 октября Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наземные атаки возле Бахмута, однако не было ни одного заявления или подтверждения относительно их продвижения. В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Андреевки и Клещиевки. Тогда как по словам командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковника Александра Сирского, военные РФ "существенно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к "активным".

В Институте изучения войны не могут самостоятельно подтвердить существенное изменение состава российских военных возле Бахмута, однако российские военные утверждали, что к северо-западу от Бахмута в районе Берховки, Васюковки, Орехово-Васильевки продолжаются позиционные бои.

Бахмутское направление, карта боевых действий Fullscreen
Бахмутское направление

Напомним, 30 октября бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как штурмовали посадку возле Бахмута Донецкой области. В частности, штурмовики отстреливали российские беспилотники, а оккупанты продолжали накрывать бойцов плотным огнем.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 30 октября рассказали, что оккупанты продолжают использовать штурмовые подразделения "Шторм-Z". В частности, в ISW считают, что ВС РФ готовятся к проведению "мясных штурмов" под Авдеевкой.