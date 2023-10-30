Кроют плотным огнем: 3 ОШБр показала штурмы посадок в лесополосе под Бахмутом (видео)

Российские военные не прекращали обстреливать позиции украинских военных. Зато штурмовики удачно отражали атаки и уничтожали российские дроны с помощью стрелкового оружия.

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Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали кадры из боя в одной из лесополос под Бахмутом Донецкой области. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Штурм "посадок" — что-то в этом есть. Эпические кадры боя в одной из лесополос под Бахмутом. Бойцы отстреливали вражеские дроны FPV, когда занятые штурмовиками позиции оккупанты начали крыть плотным огнем. И разрывы становились все ближе", — говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что видео из окопов было снято на GoPro бойцом четвертой роты второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады.

Ролик бойцов начинается с шутки — украинские бойцы сидят в автомобиле, который доставит их на передовую. Один из военных сказал: "Я хотел в Польшу на клубнику, а не все это". После этого штурмовики продемонстрировали кадры со своих позиций и отметили: "Типичное Донбасское утро". Бойцы показали, как ждут прихода врага. В частности, во время звуков "прилетов" украинцы поют песни.

Также штурмовики показали, как уничтожили два российских беспилотных летательных аппарата с помощью стрелкового оружия. После этого российские оккупанты начали обстреливать позиции ВСУ — были слышны звуки многочисленных взрывов и видно, как горела земля после ударов.

Украинские бойцы вели перестрелку с российскими военными. В это время вражеские прилеты не прекращались. Затем к позициям штурмовиков приехала бронетехника, которая привезла других военных на замену тем, которые уже некоторое время провели в боях.

Напомним, 30 октября командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Сырский заявил, что российские военные усилили наступательные операции под Бахмутом. В частности, враг усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям.

27 октября доброволец ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что оккупанты могут потерять контроль над трассой, которая ведет из Бахмута на восток — Соледар, Лисичанск, Северодонецк, Луганск. Он отметил, что при потере этой трассы логистика российских военных фактически прекратится.