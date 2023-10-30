ВСУ прошли железную дорогу под Бахмутом, ВС РФ планируют штурм завода в Авдеевке, — ISW (карты)

По данным американских аналитиков, геолоцированные кадры, публиковавшиеся 29 октября, свидетельствуют о том, что ВСУ перешли железную дорогу южнее Андреевки.

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Контрнаступление Сил обороны Украины привело к продвижению в районе Бахмута, а также в западной части Запорожской области 29 октября. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 29 октября.

Геолоцированные кадры, публиковавшиеся 29 октября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись через железнодорожную линию южнее Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся наступательных операциях в южной части Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Один из российских источников также подтвердил, что за прошлую неделю украинские силы взяли под контроль некоторые позиции в Запорожском направлении (западная часть области).

Сообщалось и о том, что ВСУ атаковали возле Клещиевки (7 км от Бахмута), пытаясь перейти железную дорогу возле населенного пункта.

Карта боев в Бахмуте

Атаки же оккупационной группировки возле Бахмута 29 октября не принесли каких-то подтвержденных продвижений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты безуспешно атаковали возле Хромового, Клещиевки и Андреевки.

Российские "военкоры" утверждали, что ВС РФ пытались восстановить утраченные позиции возле Клещиевки и Андреевки и за минувшую неделю отбросили ВСУ с позиций у Берховского водохранилища (2 км от Бахмута). Другие источники, связанные с Кремлем, сообщали о позиционных боях на юге Бахмута.

"На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, — говорится в утренней сводке ВСУ от 30 октября. — В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовое продвижение южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах".

Положение в Авдеевке

29 октября российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки, но без подтвержденных успехов. Один из российских источников сообщает о планах атак на Коксохимический завод.

Сообщалось о скоплении сил возле террикона, который, как утверждается, ВС РФ взяли под контроль, и операциях в районе Водянго — Северного — Тоненького и недавнем продвижении.

Судя по всему, российские войска сосредоточили значительную часть своей боевой мощи в районе Авдеевки. По данным спикера Таврической группировки ВСУ Александра Штупуна, здесь находится 40 тыс. военных и перебрасываются дополнительные силы.

Вместе с тем, отмечают аналитики ISW, российские подразделения зачастую не должным образом укомплектованы, и то, что называют эшелонами, полками, батальонами, бригадами на самом деле не совсем то, что под этим принято понимать.

Как бы то ни было, по оценкам украинского аналитика Константина Машовца, россияне накопили под Авдеевкой три мотострелковых полка, семь резервных мотострелковых батальонов и два подразделения БАРС.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" [оперативно-тактической группировки] на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери", — говорится в сводке ВСУ от 30 октября.

Напомним, что, по оценкам ВСУ, российские войска потеряли под Авдеевкой до 6500 человек.

Также сообщалось, что ВС РФ начали использовать новый дрон "Изделие-53" — улучшенный "Ланцет".