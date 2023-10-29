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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ начали использовать новый дрон "Изделие-53": что известно об улучшенном "Ланцете" (фото)

Российский беспилотник "Ланцет"
Фото: Открытые источники | Российский беспилотник "Ланцет"

Аналитики ISW отмечают, что массового применения этих дронов на фронте пока не зафиксировано. Однако, вероятно, в будущем российское военное командование надеется с помощью новых "Ланцетов" преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

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Российские войска начали использовать на передовой новую версию беспилотника-камикадзе "Ланцет" с возможностью автономного обнаружения целей. Это беспилотник-камикадзе "Изделие-53", который якобы способен различать типы целей в автономном режиме. Об этом 28 октября сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"По данным источников, беспилотник "Изделие-53" оснащен системой автоматического наведения, которая позволяет различать типы целей и повышать эффективность ударов", — пишут обозреватели.

В материале отмечается, что пока оккупанты не применяют "Изделие-53" в широких масштабах, но российские источники сообщают, что в настоящее время войска РФ испытывают их для нанесения массовых синхронизированных ударов роем.

"Военное командование РФ, возможно, считает, что большое количество ударных беспилотников позволит российским войскам преодолеть украинскую ПВО", — предположили аналитики.

Однако вместе с тем они подчеркнули, что судя по заявленным характеристикам "Изделия-53", боевая часть дронов, которая составляет от 3 до 5 кг, может быть недостаточной для нанесения существенного ущерба большинству важных военных объектов.

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Что известно о новом "Ланцете"

Отметим, что информация о новом российском беспилотнике появилась в росСМИ в июле текущего года. Тогда пропагандисты приводили слова главного конструктора Zala Aero Александра Захарова, который рассказал о серии испытаний нового БПЛА. По его словам новый "Ланцет" настроен на автономное обнаружение конкретных видов бронетехники и ствольной артиллерии, а перед запуском оператору нужно всего лишь дать дрону команду и указать район выполнения боевой задачи.

Контейнер, где размещаются беспилотники "Ланцет" Fullscreen
Контейнер, где размещаются беспилотники "Ланцет"

"(Беспилотник) ищет только броню или ствольную артиллерию. Только броня. Соответственно, ни пикапы, ни люди там не пострадают", — сказал Захаров.

Еще одной особенностью беспилотника — обнаружение объектов исходя из приоритета ценности той или иной техники. Конструктор пояснил, что дрон имеет своего рода "внутреннюю бухгалтерию", и если в зоне его боевой работы будут находиться, например, танк или система ПВО, то в качестве приоритетной цели будет выбрана система ПВО, так как она стоит дороже.

БПЛА "Изделие-53" Fullscreen
БПЛА "Изделие-53"

Что касается разрушительной мощи "Изделия-53", то по утверждению разработчиков, боевая часть барражирующего боеприпаса за счет кумулятивной струи якобы способна пробить среднебронированную цель насквозь.

Что может измениться на фронте с появлением новых дронов

Российские "военкоры" пишут, что применение "Ланцетов" с системой автоматического наведения и распределения целей пока еще не достигло больших масштабов. В то же время однако можно ожидать, что со временем они постепенно вытеснит все остальные версии и будут применяться повсеместно.

В перспективе применение новых БПЛА не только может дать возможность создавать противотанковые заслоны на обширных территориях, но и позволит проводить скоординированные атаки для срыва наступательных операций противника или быстрого поражения критически важных объектов инфраструктуры, подчеркнули российские эксперты.

Ранее сообщалось, что в Беларусь прибывают российские инструкторы для проведения учений с местными военными по управлению беспилотниками. Специалисты прибывают в Брестскую область и работают с такими модификациями, как Supercam S100, S150 и S350.