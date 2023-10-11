"Начали показывать чудеса": ВС РФ модернизировали БпЛА "Ланцет" и увеличили их дальность полета

Если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км, говорят в ОК "Юг".

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Российские оккупанты начали применять БпЛА "Ланцет" за пределами линии фронта. Аппарат усовершенствовали, в частности, увеличили его дальность полета до 70 км. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас россияне могут прибегать к модернизации своих вооружений. Также они продолжают совершенствовать свои беспилотники. Поскольку нашу войну не зря называют войной дронов. Сегодня все чаще боевые действия переходят в воздух", — пояснила Гуменюк.

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Она отметила, что в последнее время российские оккупанты все чаще начали использовать дроны с временно оккупированных территорий.

"Россияне все чаще применяют ударные дроны с временно оккупированной территории на левом берегу Днепра. В том числе и те, что сбрасывают взрывно-осколочные боеприпасы. Что касается их дронов "Ланцет", то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического совершенствования. Поскольку если раньше эти дроны летали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", — сказала Гуменюк.

Напомним, что украинские защитники из "Стрелы" уничтожили 3 ZALA, "Орлан" и 8 "Ланцетов".

Ранее сообщалось, что ВС РФ сбросили взрывчатку на ритуальный транспорт в Херсонской области. Пострадали трое работников ритуальной службы, один человек госпитализирован.