ВС РФ сбросили взрывчатку на ритуальный транспорт в Херсонской области: есть раненные (фото)

Российские оккупанты атаковали кладбище в поселке городского типа Киндийка при помощи беспилотника.

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В среду, 11 октября, Вооруженные силы Российской Федерации сбросили взрывчатку с беспилотного летательного аппарата на кладбище в Херсонской области. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram.

В ведомстве заявили, что оккупанты прицельно атаковали ритуальный транспорт, в результате чего пострадали трое работников ритуальной службы, один человек госпитализирован.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры взаимодействуют со следователями полиции для документирования военных преступлений России.

Место удара по ритуальному транспорту в Херсонской области Фото: Херсонская областная прокуратура

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что кладбище, на которое ВС РФ сбросили с дрона взрывчатку, расположено в поселке городского типа Киндийка.

Чиновник подтвердил, что в результате атаки пострадали трое человек и опубликовал фото уничтоженного ритуального транспорта.

ВС РФ уничтожили ритуальный транспорт Фото: Роман Мрочко/Facebook ВС РФ уничтожили ритуальный транспорт Фото: Роман Мрочко/Facebook

Напомним, 9 октября ВС РФ атаковали Херсон. Во время службы верующие в Херсоне прикрывали друг друга собственными телами, поскольку россияне в этот момент наносили удары по локации. Возле церкви разорвались несколько снарядов, две женщины получили ранения.

Ранее, 5 октября, ВС РФ ударили баллистической ракетой "Искандер" по кафе в селе Гроза, расположенному в Купянском районе Харьковской области в 30 км от линии фронта. Известно о 52 погибших.