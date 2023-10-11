Идентифицировали по останкам: количество погибших в Грозе возросло до 55 человек, — прокуратура

По словам представителя Харьковской облпрокуратуры, специалисты идентифицировали тела женщин, которых считали пропавшими без вести. Также ожидается, что количество жертв РФ будет расти.

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ВС РФ днем 5 октября ударили баллистической ракетой "Искандер" по селу Гроза, расположенному в Купянском районе Харьковской области в 30 км от линии фронта. По предварительным данным, от взрыва ракеты погибли 52 человека. Позже данные обновили — по состоянию на 11 октября количество погибших составляет 55 человек. Заявление Харьковской областной прокуратуры опубликовано на портале "Суспільного".

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Обстрел Грозы: в момент удара в селе был поминальный обед, погиб каждый 10 житель (видео)

На портале цитируют заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенка. По его словам, правоохранители идентифицировали еще двух человек, погибших в Грозе. Погибшие — женщины, которых до сих пор считались пропавшими без вести.

Кроме того, пропавшими без вести являются еще три человека, пояснил Чубенко. Поэтому ожидают, что количество жертв удара российской ракетой "Искандер" достигнет 58 человек.

"Уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими три человека, детей среди них нет. Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58", — говорится в заявлении представителя Харьковской облпрокуратуры.

Удар по селу Гроза: детали

Отметим, правоохранители выяснили имена двух наводчиков, которые нацелили ракеты ВС РФ на кафе в Грозе, где люди собрались на поминальный обед. По предварительным данным, это Владимир Мамон и его брат Дмитрий Мамон, которые во времена оккупации пошли работать на российскую власть.

В результате российского обстрела Грозы в селе погибли целые семьи — в соцсетях публиковали перечень людей с одинаковыми фамилиями. Из-за преступления ВС РФ шестеро детей осиротели.

Тем временем представитель РФ в ООН Виктор Небензя заявил, что удар нанесли по тайнику "нацистов". Представитель президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что российская армия "не обстреливает гражданских".

Украинские СМИ рассказали о военном, на поминках по которому погибло полсотни гражданских. Андрей Козырь — погибший воин ВСУ, который вместе с сыном Денисом вернулся из Польши в первые дни вторжения РФ. Мужчина участвовал в боях под Попасной, умер от ранения в шею и был похоронен на Днепропетровщине. Сын решил перезахоронить отца на родине и погиб вместе со всей семьей и близкими.

Напоминаем, жители села Гроза, которые не попали под удар "Искандера", рассказали детали о погибших. По их словам, значительная часть жертв РФ — это женщины, которые готовили поминальный обед. Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат прокомментировал последние обстрелы ВС РФ по территории Украины: заявил, что враг накапливает ракеты для ударов зимой.