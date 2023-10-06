Удар по Грозе: СМИ рассказали о бойце Андрее Козыре, на поминках которого погибла вся семья (видео)

Как узнали журналисты, Андрей Козырь вместе с сыном вернулся из-за границы в первые дни войны. Он погиб в 2022 году после трех суток на фронте. В 2023 году россияне убили всю его семью во время поминок.

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Днем 5 октября Россия обстреляла село Гроза Купянского района Харьковской области. Российские ракеты ударили по зданию, где собрались родственники, близкие, соседи воина ВСУ Андрея Козыря — проходил поминальный обед по погибшему бойцу. В результате взрыва погибли 52 человека. Среди погибших — сын и вся семья. О деталях жизни семьи Козырей говорится в репортаже ТСН.

До вторжения РФ Андрей Козырь и его сын Денис были на заработках в Польше, узнали журналисты. С первых дней войны оба вернулись в Украину и пошли в ряды ВСУ.

Денис и Андрей Козырь Фото: ТСН

Сначала мужчины пришли в военкомат во Львове. Оттуда их доставили на обучение, и вскоре оба оказались на фронте. Оба воевали под Попасной летом 2022 года.

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Удар ВС РФ по селу Гроза: появились новые детали о жертвах и кадры разрушенного кафе (видео)

Андрей успел провоевать три дня: получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на Днепропетровщине, поскольку на тот момент родина — село Гроза — находилось в российской оккупации.

Осенью 2022 Грозу освободили благодаря успешному наступлению Сил обороны. Со временем Денис Козырь демобилизовался по состоянию здоровья. Летом 2023 года Денис женился — СМИ опубликовали фотографию супругов.

Денис Козырь с женой Фото: ТСН

Между тем семья решила похоронить Андрея Козыря на родине — на кладбище в Грозе. 5 октября перевезли тело павшего воина, семья и соседи собрались, чтобы его помянуть. Около полудня российские ракеты "Искандер" попали в здание, где собралось чуть ли не все село, в котором после оккупации из 500 человек осталось около 100.

В результате удара РФ погибла вся семья Андрея Козыря: россияне убили Дениса, его жену, маму жены, бабушку, дедушку, — рассказали СМИ. "Погибли все. Раньше в нашем селе по одному гробу стояло, теперь будет по пять", — сказала журналистам местная жительница.

Удар по Грозе 5 октября — детали

Отметим, ВС РФ ударило по Грозе около 13:15, сообщили в Харьковской ОГА вскоре после обстрела. Согласно предварительным данным, россияне использовали ракету "Искандер" и попали в кафе, где собрались люди на поминки по погибшему воину Андрею Козырю.

Через час после взрыва сообщили о 51 человеке, которые погибли в Грозе. Среди погибших — 8-летний ребенок. В Национальной полиции указали, что количество погибших может измениться: есть шестеро раненых, трое — пропавшие без вести.

6 октября правоохранители опубликовали кадры с места взрыва в Грозе. На видео — площадка, на которой когда-то стоял магазин-кофейня. Не осталось ни одной уцелевшей стены.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов обновил данные по количеству погибших: еще один человек умер в больнице. Также рассказал, что от удара российского "Искандера" вокруг повыбивало окна. Выжившие свидетели говорили, что "ракета прилетела очень быстро".

Напоминаем, утром 6 октября ВС РФ ударили по центру Харькова. Россияне использовали две баллистические ракеты "Искандер-М", которые повредили отель и два жилых дома. В результате российского обстрела погиб 10-летний мальчик, 25 человек ранены. Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил, что снаряд летел по баллистической траектории, поэтому не успели включить сигнал тревоги.