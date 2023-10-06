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Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України РФ обстріляла село Гроза під Харковом

Удар по Грозі: ЗМІ розповіли про бійця Андрія Козиря, на поминках якого загинула вся сім'я (відео)

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Фото: ТСН | Родина Андрія Козиря - усі загинула у Грозі

Як дізнались журналісти, Андрій Козир разом з сином повернувся з-за кордону у перші дні війни. Він загинув у 2022 році після трьох діб на фронті. У 2023 росіяни убили всю його родину під час поминок.

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Вдень 5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Куп'янського району на Харківщині. Російські ракети вдарили по будівлі, де зібрались родичі, близькі, сусіди воїна ЗСУ Андрія Козиря — відбувався поминальний обід за полеглим бійцем. Внаслідок вибуху загинуло 52 особи. Серед загиблих — син та уся сім'я. Про деталі життя родини Козирів ідеться в репортажі ТСН.

До вторгнення РФ Андрій Козир та його син Денис були на заробітках в Польщі, дізнались журналісти. З перших днів війни обоє повернулись в Україну і пішли до лав ЗСУ.

Денис та Андрій Козир Fullscreen
Денис та Андрій Козир
Фото: ТСН

Спершу чоловіки прийшли до військкомату у Львові. Звідти їх доправили на навчання, і невдовзі обоє опинились на фронті. Обоє воювали під Попасною влітку 2022 року.

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Андрій встиг провоювати три дні: отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на Дніпропетровщині, оскільки на той момент батьківщина — село Гроза — перебувало у російській окупації.

Восени 2022 Грозу звільнили завдяки успішному наступу Сил оборони. З часом Денис Козир демобілізувався через стан здоров'я. Влітку 2023 року Денис одружився — ЗМІ опублікували світлину подружжя.

Денис Козир з дружиною Fullscreen
Денис Козир з дружиною
Фото: ТСН

Тим часом родина вирішила поховати Андрія Козиря на батьківщині — на кладовищі в Грозі. 5 жовтня перевезли тіло полеглого воїна, родина та сусіди зібрались, щоб його пом'янути. Близько полудня російські ракети "Іскандер" влучили у будівлю, де зібралось ледь не все село, в якому після окупації з 500 людей залишилось близько 100.

Внаслідок удару РФ загинула вся родина Андрія Козиря: росіяни убили Дениса, його дружину, маму дружини, бабусю, дідуся, — розповіли ЗМІ. "Загинули усі. Раніше в нашому селі по одній труні стояло, тепер буде по п'ять", — сказала журналістам місцева мешканка.

Удар по Грозі 5 жовтня — деталі

Зазначимо, ЗС РФ вдарило по Грозі близько 13:15, повідомили у Харківській ОВА незабаром після обстрілу. Згідно з попередніми даними, росіяни використали ракету "Іскандер" і влучили у кафе, де зібрались люди на поминки за полеглим воїном Андрієм Козирем.

За годину після вибуху повідомили про 51 осіб, які загинули в Грозі. Серед загиблих — 8-річна дитина. У Національній поліції вказали, що кількість загиблих може змінитись: є шестеро поранених, троє — зниклі безвісти.

6 жовтня правоохоронці опублікували кадри з місця вибуху у Грозі. На відео — майданчик, на якому колись стояв магазин-кав'ярня. Не залишилось жодної уцілілої стіни.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оновив дані щодо кількості загиблих: ще одна людина померла у лікарні. Також розповів, що від удару російського "Іскандера" навколо повибивало вікна. Свідки, які вижили, говорили, що "ракета прилетіла дуже швидко".

Нагадуємо, зранку 6 жовтня ЗС РФ вдарили по центру Харкова. Росіяни використали дві балістичні ракети "Іскандер-М", які пошкодили готель та два житлових будинки. Внаслідок російського обстрілу загинув 10-річний хлопчик, 25 людей поранені. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат пояснив, що снаряд летів по балістичній траєкторії, тому не встигли включити сигнал тривоги.