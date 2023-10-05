Обстріл села Гроза: загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик, – поліція (фото)

ЗС РФ завдали удару по селу Гроза в Харківській області. У результаті загинула 51 людина. За даними поліції, удар завдали завдали ракетою "Іскандер".

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Від удару Іскандером в селі Гроза загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Пошукові роботи завершені. Про це повідомила поліція Харківської області.

Правоохоронці зазначають, що ідентифікували 37 тіл загиблих в наслідок обстрілу 5 жовтня.

За даними поліції, троє людей вважаються зниклими без вісти, 6 постраждалих знаходяться в лікарні.

Наслідки обстрілу Грози Наслідки обстрілу Грози

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, є дуже понівечені тіла і для їх ідентифікації треба проводити ДНК-експертизи.

Наслідки обстрілу Грози Наслідки обстрілу Грози

Він назвав сьогоднішні дії росіян геноцидом українського народу.

"В разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі — звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз", – наголосив Тимошко.

Наслідки обстрілу Грози Наслідки обстрілу Грози

Також в ГУНП заявили, що у зв’язку з масовою загибеллю цивільних громадян внаслідок терористичної атаки військових РФ на Харківщині оголошена триденна, з 6 по 8 жовтня, жалоба за загиблими.

Удар по селу Гроза: деталі

Російські загарбники 5 жовтня завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, у селі проживали 330 осіб. Міністр припустив, що удар міг скоригувати хтось із місцевих. Згодом у прокуратурі заявили, що у населеному пункті проживало близько сотні людей.

Спікерка голови Харківської ОВА Олена Шаповала назвала ракетний удар по селу Гроза наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Британський професор Майкл Кларк і аналітик із питань оборони та безпеки розповів, що масштаб пошкоджень у селі Гроза Харківської області вказує на те, що удар завдавали не звичайною бойовою ракетою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, як пише Sky News, заявив, що удар по селу Гроза демонструє "варварство" президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Суспільне поспілкувалося з мешканець села Гроза Олександром Муховатим, якого не було на поминках 5 жовтня, внаслідок атаки Росії втратив брата, невістку і маму.

Також трагедію прокоментував лідер рок-гурту O.Torvald. Під час концерту у Києві співак назвав подібну атаку по цивільному об'єкту нелюдським вчинком і побажав, щоб "вони щодня відчували цей біль, який відчувають сім'ї загиблих хлопців".