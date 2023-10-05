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Военный Фокус Российско-украинская война РФ обстреляла село Гроза: более 50 погибших

Обстрел села Гроза: погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик, — полиция (фото)

Последствия обстрела Грозы, фото
Фото: Полиция Харьковской области | Последствия обстрела Грозы

ВС РФ нанесли удар по селу Гроза в Харьковской области. В результате погиб 51 человек. По данным полиции, удар нанесли нанесли нанесли ракетой "Искандер".

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От удара Искандером в селе Гроза погиб 51 человек, в том числе 8-летний мальчик. Поисковые работы завершены. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Правоохранители отмечают, что идентифицировали 37 тел погибших в результате обстрела 5 октября.

По данным полиции, три человека считаются пропавшими без вести, 6 пострадавших находятся в больнице.

Последствия обстрела Грозы, фото Fullscreen
Последствия обстрела Грозы
Последствия обстрела Грозы, фото Fullscreen
Последствия обстрела Грозы

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, есть очень изуродованные тела и для их идентификации надо проводить ДНК-экспертизы.

Последствия обстрела Грозы, фото Fullscreen
Последствия обстрела Грозы
Последствия обстрела Грозы, фото Fullscreen
Последствия обстрела Грозы

Он назвал сегодняшние действия россиян геноцидом украинского народа.

"В случае, если есть основания полагать, что среди погибших могут быть близкие, родственники или знакомые — обращайтесь в Следственное управление ГУНП в Харьковской области или в полицию по месту жительства. Мы организуем проверку, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз", — подчеркнул Тимошко.

Последствия обстрела Грозы, фото Fullscreen
Последствия обстрела Грозы
Последствия обстрела Грозы, фото Fullscreen
Последствия обстрела Грозы

Также в ГУНП заявили, что в связи с массовой гибелью гражданских лиц в результате террористической атаки военных РФ на Харьковщине объявлен трехдневный, с 6 по 8 октября, траур по погибшим.

Удар по селу Гроза: детали

Российские захватчики 5 октября нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

По словам главы МВД Игоря Клименко, в селе проживали 330 человек. Министр предположил, что удар мог скорректировать кто-то из местных. Впоследствии в прокуратуре заявили, что в населенном пункте проживало около сотни человек.

Спикер председателя Харьковской ОГА Елена Шаповала назвала ракетный удар по селу Гроза самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ.

Британский профессор Майкл Кларк и аналитик по вопросам обороны и безопасности рассказал, что масштаб повреждений в селе Гроза Харьковской области указывает на то, что удар наносился не обычной боевой ракетой.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как пишет Sky News, заявил, что удар по селу Гроза демонстрирует "варварство" президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее Суспільне пообщалось с житель села Гроза Александром Муховатым, которого не было на поминках 5 октября, в результате атаки России потерял брата, невестку и маму.

Также трагедию прокомментировал лидер рок-группы O.Torvald. Во время концерта в Киеве певец назвал подобную атаку по гражданскому объекту бесчеловечным поступком и пожелал, чтобы "они ежедневно чувствовали эту боль, которую испытывают семьи погибших ребят".