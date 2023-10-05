Обстрел села Гроза: атака была нацеленной, возможно, противокорабельной ракетой, — СМИ (фото)

По словам аналитика британского центра RUSI, обстрел села Гроза Харьковской области выглядит целенаправленным. Характер повреждений говорит о необычной боевой ракете: стандартные ракеты действуют проникающе, но без масштабного ущерба.

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Британский профессор Майкл Кларк и аналитик по вопросам обороны и безопасности, экс-генеральный директор аналитического центра по оборонным вопросам RUSI, рассказал, что масштаб повреждений в селе Гроза Харьковской области указывает на то, что удар наносился не обычной боевой ракетой. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, небольшое село Гроза в Харьковской области, где, днем в четверг, 5 октября, погибли, по меньшей мере, 51 местных жителей, находится в отдаленной местности и достаточно далеко за линией фронта.

"По фотографиям видно, насколько сильными были взрывы", — отметил британский эксперт, добавив, что масштаб разрушений свидетельствует о том, что в этом случае могла использоваться противокорабельная ракета.

Он сказал, что обычная боевая ракета действует проникающе, но не наносит масштабного ущерба.

"Как бы то ни было, можно предполагать, что атака была нацеленной. Трудно представить, что ракета летела неверным курсом, или несколько отклонилась", — сказал он.

Напомним, что во время обстрела в селе Гроза проходил поминальный обед: погиб каждый 10 житель.

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