ВС РФ ударили ракетой по магазину под Купянском: 49 погибших, — Зеленский (фото, видео)

По словам главы ОП Андрея Ермака, среди пострадавших — 11-летняя девочка. Зеленский заявил, что россияне в очередной раз сознательно пошли на теракт и получат мощный ответ.

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Российские оккупанты 5 октября нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. В результате удара погибли 49 мирных жителей, среди которых 6-летний ребенок. Еще 7 человек получили ранения, в том числе 11-летняя девочка. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Офис генерального прокурора.

"Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых — также один ребенок, девочка", — написал Ермак в своемTelegram-канале.

По его словам, разбор завалов продолжается.

"Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российский террор нужно остановить.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира", — добавил президент.

Зеленский напомнил, что сейчас находится на саммите Европейского политического сообщества, где обсуждает с лидерами стран Европы усиление украинской ПВО и армии.

"А террористам — ответим. Совершенно справедливо. И мощно", — резюмировал президент.

Напомним, в четверг, 5 октября, ВС РФ также нанесли авиаудар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Пострадали двое медиков, разрушен четвертый этаж больницы, а также повреждены машины скорой помощи.