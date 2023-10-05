Обстрел Грозы: в момент удара в селе был поминальный обед, погиб каждый 10 житель (видео)

По словам главы МВД Игоря Клименко, в селе проживали 330 человек, поэтому из каждой семьи кто-то присутствовал в кафе. Министр предполагает, что удар мог скорректировать кто-то из местных.

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В момент ракетного удара по селу Гроза Купянского района Харьковской области в местном кафе проходил поминальный обед. Об этом 5 октября сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

"В кафе села Гроза происходили поминки односельчанина. Именно поэтому там собралось столько людей. 49 погибших", — сообщает Клименко.

По словам Клименко, на данный момент идентифицированы 29 тел погибших, тела остальных граждан направлены на экспертизы. На месте работают 150 полицейских, 75 спасателей и 60 медиков.

"Хочу отметить, что в данном селе проживали 330 человек. Как раз с каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде", — отметил Клименко.

По словам Клименко, на месте также работают сотрудники Службы безопасности Украины. Министр отметил, что ракетный удар был очень точным — вероятно, его навел местный житель.

Самый массовый удар по количеству жертв в Харьковской области

По словам спикера главы Харьковской ОВА Елены Шаповал, ракетный удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ.

Первые минуты после удара по Грозе — видео

Сотрудники Национальной полиции показали первые минуты после удара по селу Гроза. Опубликовано видео с бодикамер полицейских, которые бросились на помощь пострадавшим.

Ракетный удар по Грозе — последние новости

5 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по магазину в селе Гроза (в украинских селах нередко при магазине работает кафе). В результате погибли 49 человек, в том числе 6-летняя девочка. Еще 7 человек, включая 11-летнюю девочку, получили тяжелые ранения. По словам Клименко, за их жизни борются медики.

Также 5 октября оккупационные силы России нанесли авиаудар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Пострадали двое медиков, разрушен четвертый этаж больницы, а также повреждены машины скорой помощи.