РФ ударила по селу Гроза: что известно о трагедии, в которой погибли более 50 человек (видео)

ВС РФ нанесли удар по селу Гроза в Харьковской области. В результате погибли 51 человек. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой "Искандер".

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Российские оккупанты днем 5 октября нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Было уничтожено местное кафе-магазин. Десятки людей погибли. Фокус собрал все, что известно о трагедии на данный момент.

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram написал о произошедшем еще в 15:45. Сперва было известно о 48-ми погибших.

"Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт", — заявил Зеленский.

Удар по селу Гроза

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Он заявил, что среди погибших есть ребенок.

"Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых — также один ребенок, девочка", — написал Ермак.

После этого в 16:00 Офис генерального прокурора Украины сообщил об атаке, в результате которой погибли 49 человек.

"По данным следствия, 5 октября около 13.25 российские военные обстреляли с. Гроза Купянского района. Зафиксировано попадание в гражданский объект – сельское кафе-магазин", — сказано в сообщении.

Удар по селу Гроза

Обстрел села Гроза: погиб каждый 10 житель

После этого глава МВД Игорь Клименко заявил, что в момент удара в селе был поминальный обед, погиб каждый 10 житель.

"В кафе села Гроза происходили поминки односельчанина. Именно поэтому там собралось столько людей. 49 погибших", — сказал министр.

По его словам, в этом селе проживали 330 человек. Как раз с каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде.

Удар по селу Гроза

Обстрел села Гроза: самый массовый ракетный удар по количеству погибших

По словам спикера главы Харьковской ОВА Елены Шаповал, ракетный удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в области с начала полномасштабного вторжения РФ.

Затем в пресс-центре Министерства внутренних дел Украины заявили, что количество погибших выросло до 51 человека. Согласно предварительным выводам, Вооруженные силы Росссийской Федерации ударили по селу крылатой ракетой "Искандер".

Обстрел села Гроза: удар нанесли необычной ракетой

Британский профессор Майкл Кларк и аналитик по вопросам обороны и безопасности рассказал, что масштаб повреждений в селе Гроза Харьковской области указывает на то, что удар наносился не обычной боевой ракетой.

Удар по селу Гроза

"По фотографиям видно, насколько сильными были взрывы", — отметил британский эксперт, добавив, что масштаб разрушений свидетельствует о том, что в этом случае могла использоваться противокорабельная ракета.

Обстрел села Гроза: ракетой была убита почти половина всех жителей

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко подтвердил, что количество погибших в Грозе возросло до 51 человека. В прокуратуре не исключают умышленного наведения ракеты на заведение. Соответствующую информацию, как заявил Чубенко, россиянам могли передать. В то же время он пояснил, что логика россиян вообще непонятна, поскольку только гражданские были в кафе.

"Почти половина села была убита одним этим попаданием", — пояснил он.

Обстрел села Гроза: реакция международного сообщества

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, как пишет Sky News, заявил, что удар по селу Гроза демонстрирует "варварство" президента РФ Владимира Путина.

"Президент Путин может говорить все, что ему нравится. Но есть один человек, ответственный за эту незаконную, неспровоцированную войну, и это он. И он должен остановиться", — заявил Сунак.

Посол Великобритании в Украине заявил, что находится "в ужасе" от удара по селу Гроза.

"С ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких", — написал он у себя в X ранее (Twitter).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш присоединился к осуждению удара по селу в Харьковской области.

"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены", — процитировали журналисты представителя Гуттериша.

Обстрел села Гроза: ликвидация последствий удара

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона рассказал о ликвидации последствий атаки на село Гроза.

По его словам, на месте кафе, по которому враг нанес сегодня ракетный удар, на сегодняшний день завершены работы по разбору завалов. В результате российского удара погиб 51 человек, 6 человек ранены. Все пострадавшие гражданские жители.

На месте создан штаб, который будет оперативно устранять последствия этого удара. Кроме здания кафе, полностью разрушенного, повреждения получили и соседние дома. Помогают местным жителям и волонтеры.

Удар по селу Гроза

Удар по селу Гроза: в ГСЧС сообщили о завершении аварийно-спасательных работ

В ГСЧС сообщили, что в 19:50 в селе Гроза Купянского района аварийно-спасательные работы завершены.

Удар по селу Гроза

Там подтвердили, что всего погиб 51 человек (из них 1 ребенок 2017 г.р.), ранения получили 6 человек.