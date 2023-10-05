"Убили почти половину села": объявлено количество погибших в результате удара по Грозе (видео)

В прокуратуре Харьковщины не исключают умышленного наведения ракеты на кафе, в котором находились более 50 человек.

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В результате удара российских войск по селу Гроза количество погибших возросло до 51 человека. Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире "Донбасс. Реалии".

Среди погибших есть ребенок. Сейчас идентифицируют тела людей.

Жертвы атаки на Купянщине в кафе стали люди, которые поминали погибшего военного. В прокуратуре не исключают умышленного наведения ракеты на заведение. Соответствующую информацию, как заявил Чубенко, россиянам могли передать. В то же время он пояснил, что логика россиян вообще непонятна, поскольку только гражданские были в кафе.

"То есть это местные жители, гражданские, которые погибли от этого удара", — сказал представитель прокуратуры.

Дмитрий Чубенко отметил, что сейчас в селе проживает около сотни человек. Около 50 — было в этом кафе в момент удара.

"Почти половина села была убита одним этим попаданием", — пояснил он.

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Удар по деревне Гроза

Российские захватчики 5 октября нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. В результате атаки, как сообщили президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Офис генерального прокурора, погибли 49 мирных жителей, среди которых 6-летний ребенок. Еще 7 человек получили ранения, в том числе 11-летняя девочка.

Важно

Обстрел села Гроза: атака была нацеленной, возможно, противокорабельной ракетой, — СМИ (фото)

По словам главы МВД Игоря Клименко, в селе проживали 330 человек. Министр предположил, что удар мог скорректировать кто-то из местных. Впоследствии в прокуратуре заявили, что в населенном пункте проживало около сотни человек.

По словам спикера главы Харьковской ОГА Елены Шаповал, ракетный удар по селу Гроза оказался самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в четверг, 5 октября, ВС РФ также нанесли авиаудар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Пострадали двое медиков, разрушен четвертый этаж больницы, а также повреждены машины скорой помощи.