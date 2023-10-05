"Вбили майже половину села": оголошена кількість загиблих внаслідок удару по Грозі (відео)

У прокуратурі Харківщини не виключають зумисного наведення ракети на кафе, у якому перебули понад 50 людей.

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Внаслідок удару російських військ по селу Гроза кількість загиблих зросла до 51 людини. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі "Донбас. Реалії".

Серед загиблих є дитина. Наразі ідентифікують тіла людей.

Жертви атаки на Куп’янщині в кафе стали люди, які поминали загиблого військового. У прокуратурі не виключають зумисного наведення ракети на заклад. Відповідну інформацію, як заявив Чубенко, росіянам могли передати. Водночас він пояснив, що логіка росіян взагалі незрозуміла, оскільки лише цивільні були в кафе.

"Тобто це місцеві мешканці, цивільні, які загинули від цього удару", – сказав представник прокуратури.

Дмитро Чубенко зазначив, що наразі у селі мешкає близько сотні людей. Близько 50 – було в цьому кафе в момент удару.

"Майже половину села було вбито одним цим влучанням", – пояснив він.

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Удар по селу Гроза

Російські загарбники 5 жовтня завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки, як повідомили президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Офіс генерального прокурора, загинули 49 мирних жителів, серед яких 6-річна дитина. Ще 7 осіб дістали поранення, зокрема 11-річна дівчинка.

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Обстріл села Гроза: атака була націленою, можливо, протикорабельною ракетою, — ЗМІ (фото)

За словами глави МВС Ігоря Клименка, у селі проживали 330 осіб. Міністр припустив, що удар міг скоригувати хтось із місцевих. Згодом у прокуратурі заявили, що у населеному пункті проживало близько сотні людей.

За словами спікерки голови Харківської ОВА Олени Шаповал, ракетний удар по селу Гроза виявився наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, ЗС РФ також завдали авіаудару по лікарні в місті Берислав Херсонської області. Постраждали двоє медиків, зруйновано четвертий поверх лікарні, а також пошкоджено машини швидкої допомоги.