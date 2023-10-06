Ракета быстро прилетела: количество жертв обстрела села Гроза возросло, подробности (фото)

Российские военные могли нанести ракетный удар из Воронежской области. Враг применил ракету "Искандер-М".

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В селе Гроза Харьковской области количество жертв от российского ракетного удара возросло до 52. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время телемарафона.

"Сейчас 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела", — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что один человек умер в больнице. Тогда как у раненых людей наблюдаются серьезные травмы.

По словам Синегубова, подразделения ГСЧС разобрали завалы и достали все тела. Сейчас происходит идентификация части тел.

По информации ОВА, ракета прилетела непосредственно в здание кафе, которое было небольшим. Также была мощная взрывная волна, в результате которой пострадало около 25 соседних частных домов — выбило окна. Сейчас на месте работают волонтеры и местные власти для того, чтобы устранить последствия вражеского прилета.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар по селу могли нанести из Воронежской области Российской Федерации, поскольку от начала воздушной тревоги до удара прошло около десяти минут. В частности, враг для атаки применил баллистическую ракету "Искандер-М", она летит быстро, и ее трудно обнаружить.

"Баллистика может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальних подступов. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области, которая граничит с Харьковской. Поэтому баллистика — это немного времени", — сказал Юрий Игнат.

Удар ВС РФ по селу Гроза: что известно

5 октября российские военные нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. На момент вражеской атаки в местном кафе проходили поминки по перезахоронению военного. Погребение организовала семья погибшего военного — сын и жена. Сын был также военным, он, его жена и мать погибли из-за удара РФ.

В селе Гроза проживало 330 человек.

Напомним, житель села Гроза Александр Муховатый пропустил поминки 5 октября, однако во время ракетного удара он потерял брата, невестку и маму. По его словам, от брата остались одни остатки.