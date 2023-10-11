Удар по селу Гроза: жители рассказали о трагедии и реакции РФ на военное преступление (фото)

Сообщается, что большинство погибших — женщины, которые готовили еду на поминки. Распространено мнение, что навести ракету на кафе мог один из местных жителей.

Related video

В результате ракетного удара ВС РФ по селу Гроза в Харьковской области 5 октября погибли более 50 человек. Местные жители рассказали журналистам The Times о том, как переживают гибель родственников и друзей.

В материале говорится, что большинство погибших — женщины, которые готовили еду на поминки украинского военного Андрея Козыря.

Женщина по имени Любовь потеряла свою сестру Галину. По словам журналистов, она нашла обугленное тело родственницы возле кафе, по которому ударила ракета. Любовь отреагировала на слова представителя РФ в ООН Василия Небензи о том, что российская армия ударила по скоплению "пособников-неонацистов".

"Моя сестра, 62 года, солдат и нацистка", — саркастично заметила Любовь.

Она также повела журналистов дом погибшей сестры. В сарае показала им испуганных козу и двух свиней.

"Посмотрите на солдат, которые здесь прячутся! Они (россияне, — ред.) лжецы. Все эти люди были просто друзьями и соседями, которые любили друг друга. Ушло бьющееся сердце деревни. Они были теми, кто заботился обо всех", — рассказала Любовь.

Издание пишет, что распространено мнение, что навести ракету на кафе мог один из местных жителей, который поддерживает Россию в войне.

"Но кто мог сделать такое со своим соседом?" — задал риторический вопрос мужчина по имени Анатолий.

Журналисты также пообщались с женщиной Инной. Она работала в населенном пункте Шевченково, недалеко от Грозы. Когда услышала взрыв, то сразу отправилась домой, чтобы выяснить, что произошло.

"Это была адская сцена", — сказала она журналистам.

Сообщается, что Инна потеряла крестного отца Валерия и членов его семьи: супругу Ирину, сына Толю и невестку Ольгу.

Последствия удара по селу Гроза

Напомним, что постоянный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что почти все погибшие в результате российского удара по селу Гроза якобы были мужчинами призывного возраста.

"Разумеется, в них (в похоронах, — ред.) участвовало множество его подельников неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста", — сказал представитель РФ в Совбезе ООН.