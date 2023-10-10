Ракетный удар по селу Гроза: шестеро детей остались сиротами, — администрация

Военная администрация поселка выплачивает компенсации семьям, пострадавшим из-за российского удара. За погибшего выплачивают 30 тысяч гривен, а за раненого — 50 тысяч.

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Из-за российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области шестеро детей остались сиротами, еще пятеро — полусиротами. Об этом сообщил начальник Шевченковской поселковой военной администрации Купянского района Харьковской области Сергей Стариков в комментарии "Бабелю".

"Пока у нас есть контакты людей, которые взяли этих детей под опеку. Это не законная опека, а родственники взяли присматривать", — сказал Сергей Стариков.

По его словам, после похорон состоится оформление официальной опеки. Он отметил, что у детей, у которых погибли родители, остались дедушки и бабушки, тети и дяди. Он отметил, что нет детей, у которых не осталось родственников.

Сергей Стариков добавил, что военная администрация поселка выплачивает компенсации семьям, пострадавшим в результате вражеского удара, а именно 30 тысяч гривен выплачивают за погибшего и 50 тысяч за раненого.

Ракетный удар по селу Гроза — что известно

5 октября российские военные нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В момент удара в кафе проходил поминальный обед по погибшему на фронте военнослужащему Андрею Козырем. Сначала было известно о 48 погибших, однако количество жертв увеличивалось.

10 октября начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что количество жертв увеличилось до 53, криминалисты их идентифицировали. Однако еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, 5 октября украинский музыкант Женя Галич, лидер рок-группы O.Torvald назвал удар россиян по кафе, в котором поминали односельчанина, подлой атакой. По его словам, это бесчеловечные и неправильные поступки.