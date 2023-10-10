Ракетный удар по Грозе: количество погибших возросло до 53 и может еще увеличиться, — полиция

По данным начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова, еще пять человек числятся пропавшими — их попытаются идентифицировать по частям тел, которые достали из-под завалов.

Related video

Криминалисты идентифицировали 53 жертв, погибших в результате ракетной атаки по селу Гроза Купянского района. Еще пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает "Суспільне".

"На данный момент мы идентифицировали 53 погибших. Это позволяет заявить, что количество жертв увеличилось. А учитывая еще неидентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших — окончательное количество может увеличиться", — сказал Болвинов.

Он также отметил, что в общей сложности полиция получила 22 заявления о пропавших без вести.

"Все заявления были рассмотрены. Четыре из них были опровергнуты, поскольку соответствующие люди были обнаружены. Среди обнаруженных было 13 идентифицированных среди погибших, и пятеро до сих пор остаются без вести", — уточнил Болвинов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на сложные моральные условия, оперативные службы продолжают собирать останки гражданских жертв, в том числе изуродованные тела, в некоторых случаях приходится собирать их частями. Для этой работы было проведено исследование 135 останков. Процесс продолжается, и лаборатории по анализу ДНК работают круглосуточно уже пятые сутки. Криминалисты и следователи также продолжают активную работу. Всего было проведено 288 ДНК-исследований.

Ракетный удар по селу Гроза — что известно

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района. Изначально сообщалось о 48-и погибших, однако количество жертв тогда увеличилось до 50 человек.

Как позже выяснилось, в местном кафе проходил поминальный обед по погибшему на фронте военнослужащему Андрею Козырю. В селе проживали 330 человек, поэтому от каждой семьи села кто-то присутствовал на поминках. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что удар был очень точным, и существует вероятность, что его мог скорректировать кто-то из местных жителей.

Позже сообщалось, что количество жертв возросло до 52 человек.