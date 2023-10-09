"Дом Козырей остается пустым": СМИ рассказали о родных военного, которые погибли в Грозе (фото)

Валентина Козырь потеряла своих сына, дочь, внука и мужа в результате террористической атаки Вооруженных сил РФ по кафе в селе Гроза, а ее невестка находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Местные жители Грозы рассказали о семье погибшего военнослужащего, жизни которых унес ракетный удар по кафе 5 октября. На кладбище в селе уже второй день продолжаются погребальные работы для тех, кто погиб в этой трагедии. Родственники погибших приносят цветы и зажигают лампадки на месте обстрела, где разрушенная детская площадка теперь стала неофициальным мемориалом. Об этом пишет "Суспільне".

Одной из тех, кто пришли на это место, была Валентина Козырь, потерявшая своих сына, дочь, внука и мужа в результате инцидента. Невестка находится в тяжелом состоянии и остается в больнице.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне

В июне 2022 года Валентина отправилась с сыном своей дочери на Волынь во время оккупации, а сейчас она вернулась, чтобы провести похороны своих близких.

"Мне тяжело говорить. Моя дочь была доброй, она воспитывала сына, она не хотела уезжать, но я уехала и взяла своего внука, сына моей дочери. Мой сын жил в другом селе. Они пришли на прощание, потому что Андрей был двоюродным братом для моих детей и родным племянником моего мужа. Все они погибли, это была наша семья. Кроме моих детей, также погибла родня моего мужа", — сказала женщина.

Андрей Козырь, погибший военнослужащий, был племянником Валентины.

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"Я не знаю, зачем они атаковали, кто-то сдал. Так они не должны были атаковать кафе. В июне прошлого года мы уехали через Печенежскую дамбу, потому что внук был напуган. Моя дочь работала в Шевченково, где изготавливали мебель, но во время оккупации россияне украли все. После деоккупации она устроилась работать в благотворительную организацию и заботилась о пожилых людях. Мой сын был волонтером и помогал военным", — добавила Валентина.

Погибшая семья Козырей Фото: Суспільне

"Вся семья Андрея Козыря ушла. Его дочь и жена приехали на похороны из Польши. Они должны были вернуться, у дочери там муж, польский гражданин. До начала полномасштабной агрессии семья жила в Польше. Андрей и его сын Денис там работали, но когда началась война, они вернулись и пошли на фронт", — рассказала родственница погибшей семьи.

Сын Андрея Козыря, Денис, после года службы в армии уволился по состоянию здоровья. Он хотел перезахоронить своего отца в родном селе.

погибший Денис Козырь Фото: Суспільне

"Денис женился, его жена Нина была отсюда, и в 2022 году они поженились в Харькове, когда он был в отпуске. Нина училась в университете. Также погибли бабушка и дедушка Дениса. Их машина все еще стоит на месте удара", — рассказала Валентина Козырь.

Машина Козырей Фото: Суспільне

Валентина уже выбрала места для захоронения своей семьи и просила, чтобы они были рядом. Сейчас она может похоронить только мужа и дочь, так как сын и внук еще не были идентифицированы, пришлось провести ДНК-тест.

Троюродная сестра Андрея Козыря, Иветта Ирха, находится сейчас в Швеции. Она рассказывает, что в селе Гроза есть несколько домов, принадлежащих их большой семье.

"Мы выросли вместе с Андреем, он был добрым и веселым. Потом, когда я встретила его позже, он был очень трудолюбивым, всегда готов помочь и сделать все. Его старшая сестра сейчас находится в Польше. Когда началась вторжение, она забрала маму к себе. Андрей и его сын Денис вернулись и пошли на фронт с самого начала войны. Андрея ранили, и он умер от полученных ранений", — рассказывает Иветта.

Дом семьи Козырей теперь остается пустым. Отец семейства Андрей погиб на фронте, а остальные члены семьи погибли в результате ракетного удара по кафе.

Напротив дома Козырей находится детская площадка, которую Андрей построил вместе с соседом для детей из села.

"Мы росли вместе с Андреем с детства. Тогда их семья жила рядом со мной на другой улице. Мы были друзьями с Денисом и Максимом, очень близкими. Семья Козырей — это отец Андрей, его жена, их дети — Денис и Лиза. Мы всегда хорошо общались. Помогали друг другу, играли в футбол, рыбачили — это было обыденным сельским детством", — вспоминает местный житель Николай Андросович.

Погибшие сын Валентины Игорь Козырь и внук Иван Козырь Фото: Суспільне Погибшие во время ракетного удара муж Валентины Анатолий Козырь и дочь Ольга Пащенко Фото: Суспільне

Первоначально глава семьи Козырей уехал в Польшу, а затем последовали за ним и другие члены семьи.

погибшая жена Дениса Козыря Нина Фото: Суспільне

"Когда началась вторжение, мужчины вернулись и решили стать на защиту. Андрей погиб весной 2022 года, и мы находились на оккупированной территории. Я хотел поговорить с Андреем, но постоянно откладывал встречу, и не успел пойти на его похороны. Я готовился к зиме. Денису было 24 года, а Лизе, по-видимому, 21. Когда произошел взрыв, я находился дома, всего в 300 метрах от места удара", — рассказывает сосед.

Также в результате ракетного удара погибла теща Дениса Козыря.

Сейчас в селе Гроза работают представители мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Мы здесь находимся по приглашению правительства Украины. Нашей задачей является мониторинг, документирование и отчетность. Мы были поражены и потрясены произошедшей трагедией. 51 человек погиб за считанные секунды. Кафе было заполнено гражданскими и их семьями, местными жителями. Это еще один пример страданий, которые причинены украинскому народу в результате российской войны против Украины. Наша конечная цель — это содействие расширению механизмов ответственности, потому что здесь должна быть ответственность", — заявил глава миссии Даниэль Бель.

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Удар по селу Гроза — что надо знать

5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района. Изначально сообщалось о 48-и погибших, однако количество жертв увеличилось до 50 человек.

Как позже выяснилось, в местном кафе проходил поминальный обед по одному из умерших односельчан. В селе проживали 330 человек, поэтому от каждой семьи села кто-то присутствовал на поминках. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что удар был очень точным, и не исключено, что его мог скорректировать кто-то из местных жителей.

Позже стало известно, что количество жертв возросло до 52 человек.