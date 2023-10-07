"Трое внучат остались": житель Грозы из-за удара РФ потерял дочь, зятя, сватов и кумовьев (видео)

Мужчина приходится дальним родственником военному, которого поминали в день российской атаки. Он не пошел на поминки, так как ночью должен был выйти на дежурство.

Related video

Житель села Гроза, по которому Вооруженные силы Российской Федерации 5 октября нанесли ракетный удар, из-за атаки оккупантов потерял дочь и семью зятя. Об этом мужчина рассказал "Суспільному".

Валерий Козырь приходится дальним родственником военнослужащему, которого в день российского удара поминали жители села. Сам он был вынужден пропустить поминки из-за ночного дежурства.

"Вчера погибла моя дочь, зять, сваты и кумовья. Вот буду здесь хоронить. Трое внучат остались", — рассказал мужчина.

Валерий признался, что просит у Бога еще пять лет жизни, чтобы успеть поднять на ноги внуков.

"Мне только, чтобы жена выдержала. Что, как я один останусь, внучат как?", — говорит Валерий.

Жители села Гроза готовятся к массовым похоронам

Удар по селу Гроза: что известно

Напомним, 5 октября ВС РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Ракета попала в кафе, в котором проходил поминальный обед.

Жители села поминали военного Андрея Козыря. В первые дни полномасштабного вторжения РФ он вернулся из Польши в Украину и вступил в ряды ВСУ. Андрей успел провоевать три дня: получил смертельное ранение в шею. Его похоронили на Днепропетровщине, так как его родное село Гроза было оккупировано. Позже семья решила перепохоронить его.

По состоянию на 6 октября было известно о 52 погибших жителях села Гроза. Один человек умер в больнице, у раненых людей серьезные травмы. Подразделения ГСЧС разобрали завалы и достали все тела. Сейчас происходит идентификация части тел.