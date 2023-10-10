Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих зросла до 53 і може ще збільшитися, — поліція

За даними начальника Слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова, ще п'ятеро людей вважаються зниклими — їх спробують ідентифікувати за частинами тіл, які дістали з-під завалів.

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Криміналісти ідентифікували 53 жертви, які загинули внаслідок ракетної атаки по селу Гроза Куп'янського району. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це у вівторок, 10 жовтня, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, передає "Суспільне".

"На цей час ми ідентифікували 53 загиблих. Це дає змогу заявити, що кількість жертв збільшилася. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла і заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість може збільшитися", — сказав Болвінов.

Він також зазначив, що загалом поліція отримала 22 заяви про зниклих безвісти.

"Усі заяви були розглянуті. Чотири з них були спростовані, оскільки відповідні люди були виявлені. Серед виявлених було 13 ідентифікованих серед загиблих, і п'ятеро досі залишаються зниклими безвісти", — уточнив Болвінов.

Він також підкреслив, що, попри складні моральні умови, оперативні служби продовжують збирати рештки цивільних жертв, зокрема понівечені тіла, в деяких випадках доводиться збирати їх частинами. Для цієї роботи було проведено дослідження 135 останків. Процес триває, і лабораторії з аналізу ДНК працюють цілодобово вже п'яту добу. Криміналісти та слідчі також продовжують активну роботу. Загалом було проведено 288 ДНК-досліджень.

Ракетний удар по селу Гроза — що відомо

5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району. Спочатку повідомлялося про 48 загиблих, проте кількість жертв тоді збільшилася до 50 осіб.

Як пізніше з'ясувалося, у місцевому кафе відбувався поминальний обід за загиблим на фронті військовослужбовцем Андрієм Козирем. У селі проживали 330 осіб, тому від кожної сім'ї села хтось був присутній на поминках. Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що удар був дуже точним, і є ймовірність, що його міг скоригувати хтось із місцевих жителів.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв зросла до 52 осіб.