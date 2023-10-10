Ударит зимой: РФ накапливает ракеты для уничтожения приоритетных целей в Украине, — Игнат (видео)

Россияне берегут ракеты, чтобы ударить ими по приоритетным целям, заявили в Воздушных Силах ВСУ. Не исключено, что удары будут наносить зимой.

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В ночь с 9 на 10 октября ВС РФ запустили по Украине 36 дронов-камикадзе Shahed-136, при этом ракет не применяли. Силы противовоздушной обороны ВСУ обезвредили 27 барражирующих боеприпасов, однако были все же попадания: взрывалось, в частности, в Одесской области. Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат объяснил, что Россия готовится к массированным ракетным ударам, накапливая для этого ракеты. Комментарий прозвучал в эфире Всеукраинского телемарафона.

Игнат подтвердил, что в октябре для ударов по Украине россияне больше используют дронов-камикадзе, чем ракет различных видов. В частности, последняя массированная атака состоялась 6 октября: "была пауза до вчерашнего вечера".

В сентябре ситуация была другая: летели и ракеты типа Х, и крылатые ракеты "Калибр". Украинская разведка информировала, что таких снарядов у РФ есть около 600 шт., поэтому их не хотят применять ежедневно или еженедельно — так они быстро закончатся.

Подобные действия свидетельствуют о том, что противник накапливает ракеты для ударов по некоторым приоритетным целям. Игнат перечислил, что интересует РФ: инфраструктура, аграрный сектор, военные цели.

"Враг имеет список приоритетных целей, которые будет добавлять к своему какому-то стратегическому замыслу", — сказал представитель ВС ВСУ.

Не исключено, что РФ накапливает ракеты для ударов в осенний и зимний периоды, считает Игнат. Однако заметил, что враг имеет и другие виды оружия, если захочет уничтожить нужные цели.

"Будем смотреть по ситуации. Кроме тех дальнобойных ракет, высокоточных, у страны-агрессора есть много различных вооружений, которые они тоже применяют".

Ночные обстрелы Украины: детали

Отметим, в ночь на 10 октября ВС РФ в течение трех часов атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Беспилотники запустили с полигона в Крыму на мысе Чауда и направили на южные области. Силы ПВО уничтожали российские БПЛА над тремя областями: Херсонской, Николаевской, Одесской. Из 36 дронов подбили 27 — то есть эффективность составила 75%.

Предыдущая массовая атака дронов произошла 6 октября. Тогда вражеские беспилотники кружили над югом и центром Украины. О взрывах сообщали жители Одесской, Черкасской, Николаевской и Харьковской областей.

Между тем 7 октября россияне использовали другое оружие: обстреляли Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс".

Напоминаем, 10 октября стало известно, что правительство США готово выделить Украине от 50 до 100 млрд долл. для военной помощи: соответствующее предложение озвучили, но еще не проголосовали, в Конгрессе. Между тем накануне, 9 октября, представитель ПС Юрий Игнат сообщил, что Россия планирует нарастить выпуск дронов-камикадзе Shahed-136.