Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали ракетами и Shahed, много пострадавших (фото)

Взрывы прогремели в Одесской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 33 беспилотников, а на границе с Румынией временно остановили функционирование паромной переправы.

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Ночью 6 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали различные регионы Украины беспилотники летательными аппаратами типа Shahed-131/136. Об этом сообщили в Силах обороны Юга в Telegram.

"Очередная массированная дроновая атака в течение ночи. Несколько групп ударных БПЛА типа Shahed-131/136 враг направил из Крыма по разным регионам Украины", — говорилось в сообщении.

Вражеские беспилотники использовали тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, и шли вдоль линии границы. Под удар попала пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья. В частности, было повреждено зернохранилище, несколько грузовых автомобилей загорелись, однако пожар потушили. Никто из людей не пострадал.

Из-за атаки БПЛА временно остановили функционирование паромной переправы. Отметили, что силами противовоздушной обороны на юге было уничтожено три дрона в Одесской области, и восемь в Николаевской.

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ночью состоялась массированная атака, дроны направляли различными группами, направлениями и интенсивностью с Крымского полуострова. Силы обороны юга работали в течение пяти с половиной часов.

"Использована очень сложная траектория полета, с изменением маршрута. Очевидно, что враг пытается запутать и истощить систему ПВО", — заявила Наталья Гуменюк.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российская армия атаковала мирные украинские города дронами с мыса Чауда (временно оккупированный Крым). Всего было зафиксировано 33 БПЛА, они направлялись несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-131/136, в частности в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", — говорилось в сообщении.

Отметили, что истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы были привлечены к отражению вражеской воздушной атаки.

Взрывы в Одесской области

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что воздушная тревога в Одесской области продолжалась в течение трех с половиной часов. Российские военные целились по пограничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки было повреждено зернохранилище, девять грузовиков загорелись.

"Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют очередные преступления россиян", — сказал Олег Кипер.

Взрывы в Черкасской области

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал, что российские военные атаковали область.

"Тревожная ночь для Черкасской области. Враг снова целился по области. Однако наши защитники дали достойный отпор", — сказал Игорь Табурец.

Он отметил, что над Черкасским районом было уничтожено семь вражеских дронов. Обошлось без значительных разрушений инфраструктуры, никто из людей не пострадал.

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что произошло попадание в Киевском и Основянском районах областного центра.

"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших — ребенок 11 месяцев", — подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрела зафиксировано повреждение зданий и автомобилей. Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорания транспортных средств и разбирают завалы зданий.

Взрывы в Николаевской области

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, ночью силы и средства противовоздушной обороны над регионом уничтожили восемь БПЛА типа Shahed-136/131.

За прошедшие сутки 5 октября в 11:14 были зафиксированы вражеские обстрелы по акватории Очаковской громады Николаевского района. Никто из людей не пострадал. Также около 14:09 произошел пожар за пределами населенного пункта Радсадовской громады из-за российской атаки. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября российские военные атаковали мирные города Украины дронами-камикадзе Shahed-136. В частности, БПЛА двигались четырьмя группами. Взрывы прогремели в северных, центральных и южных областях.

Кроме этого, взрывы прогре мели в Белгородской и Курской областях Российской Федерации вечером 5 октября. Местные власти сообщили, что якобы ПВО уничтожила БПЛА.